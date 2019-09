EU har klimamakten, ikke Norge

Denne uken presenterte påtroppende president for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, de 26 kommissærene som skal jobbe for henne når hun tar over jobben 1. november.

En av dem var nederlandske Frans Timmermans, som skal lede prosjektet «European Green Deal», den europeiske grønne planen. Målet med dette prosjekter er å utarbeide en ny lovgivning som skal sørge for at EU når målet om nullutslipp innen 2050.

Med utnevnelsen av sosialdemokraten Timmermans som klimakommissær får klimasaken et løft. Han blir nemlig også visepresident, noe som ikke er tilfellet med dagens ordning. Han blir altså en av EUs mektigste politikere.

Timmermans får direkte kontroll over byråkratene, og han kan styre og kan sette politikken framover.

Klimanøytralt kontinent

«Jeg vil at den europeiske grønne planen skal bli Europas kjennetegn. I hjertet av dette er vår forpliktelse til å bli verdens første klimanøytrale kontinent», sa von der Leyen i sin tale da hun presenterte sitt team.

Timmermans har ansvar for alt fra klimapolitikk til miljø, grønne finanser, vann, naturvern, skatter og transport. Og han vil få en enorm oppgave med å prøve å endre måten EU produserer og bruker energi på.

Von der Leyen sa hun vil presentere den europeiske grønne avtalen innen de første 100 dagene hun sitter som president. Det inkluderer å øke målene for reduksjon i klimautslipp fra 40 prosent til 55 prosent innen 2030, og å legge fram et forslag til en klimalov.

Den nye EU-presidenten sa også at den nye handelskommissæren, irske Phil Hogan, skal få oppgaven med å utforme en klimaavgift på import. Dette dreier seg om en CO2-avgift på import fra land som ikke selv har strenge nok klimatiltak. Denne avgiften skal være i tråd med Verdens handelsorganisasjons (WTO) regelverk.

Gjelder for Norge

Det nye klimamålet for EU skal besluttes av landets ledere i år. Og så skal den nye kommisjonen utforme direktiver. Gjennom EØS-avtalen vil disse direktivene også gjelde for Norge.

Hvilke klimatiltak som kommer og hva Norge må gjøre for å oppnå kutt i utslipp, er derfor mer avhengig av EU enn av hva norske politikere, både nasjonalt og lokalt vedtar.

At EU løfter klimasaken er derfor godt nytt for politikere i Norge, som slipper å ta ansvaret selv for at upopulære tiltak settes inn. Og med dagens regjering, som i klimaspørsmål ofte taler med to tunger, er det mer sannsynlig at et høyere organ som EU klarer å få noe til.