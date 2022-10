Hold på lakseskatten

AFTENBLADET MENER: Regjeringen må stå mot presset om å likevel ikke innføre en grunnrenteskatt for havbruksnæringen.

Erna Solberg (H) på besøk sammen med KrFs Knut Arild Hareide på Bremnes Seashore Bømlo under valgkampen i 2017. Solberg la et forslag om å innføre en grunnrenteskatt på havbruk i skuffen i 2019, og vil heller ikke ha det nå.

Høyre-leder Erna Solberg sa i helgen til Dagens Næringsliv at hun mener forslaget om grunnrenteskatt for havbruksnæringen er en dårlig idé.

«Grunnrenteskatt på laksenæringen fremstår som en skrivebordsøvelse der man ikke forstår verdikjeden i sjømatnæringen, og vi vil aller helst utsette hele beslutningen om en grunnrenteskatt til Stortinget har behandlet prinsippene for en slik skatt», sa Solberg.

Enkelte av forslagene som ligger inne i regjeringens statsbudsjett kan virke som de er lagt på i siste liten for å hente inn penger som manglet. Men at innføring av grunnrenteskatt på havbruk er en skrivebordsøvelse, stemmer ikke.

For et regjeringsoppnevnt havbruksskatteutvalg gikk inn for å innføre en grunnrenteskatt på havbruk i 2019, etter grundige utredninger. Den gang la Solberg-regjeringen forslaget i skuffen.

Ap og Sp ville heller ikke ha grunnrenteskatt på havbruk slik det ble lagt frem da. Men de har nå lagt inn et forslag om bunnfradrag på 4000–5000 tonn laks og systemer for at minst halvparten av skatteinntektene skal tilbake til kystkommunene.

Ifølge E24s beregninger sitter de fem største lakseselskapene i Norge på laksetillatelser som i dag ville kostet minst 40 milliarder kroner, men er tildelt næringen gratis av staten før 2002. Havbruksutvalget anslo at den totale verdien av tillatelser tildelt frem til 2019 er verdt rundt 200 milliarder kroner. Laksenæringen har bare betalt tre prosent av denne summen.

«Oppdrettsnæringen har fått bruke oppdrettstillatelsene så og si gratis. Det er rett og rimelig at fellesskapet kompenseres for å dele naturressursene med næringen», har økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe, som ledet havbruksskatteutvalget, sagt.

I 2019 fikk lakselobbyen æren for å ha stoppet grunnrenteskatten. Leder av finanskomiteen på Stortinget, Eigil Knutsen (Ap), beskrev til E24 i helgen et ganske sterkt lobbypress fra næringen og andre med interesser i dette også nå.

Knutsen sa at regjeringen likevel er klare for å stå løpet ut. Men at de kan være åpne for å se både på bunnfradraget og på hvordan inntektene skal komme frem til kommunene. Satsen på selve skatten på 40 prosent ser han på som lite aktuelt å endre på.

Deler av superprofitten havbruksnæringen har, skyldes at næringen får bruke og belaste store fellesarealer i havet og fjordene våre. Da bør mer av overskuddet komme fellesskapet til gode, slik det har vært med både vannkraften og for olje- og gassnæringen.

Erfaringen fra begge disse næringene viser at ekstraskatt på grunnrenten ikke har hindret investering og utvikling.