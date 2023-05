Samling rundt Støre

AFTENBLADET MENER: Arbeiderpartiet klarte å samle laget i helgen. Nå er spørsmålet om partiet også klarer å samle nok velgere. Mye står på spill i september.

Den nye toppledelsen i Ap. Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng (partisekretær) ble gjenvalgt. Tonje Brenna og Jan Christian Vestre er nye nestledere.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet, som ble avsluttet lørdag, ble en etterlengtet opptur for partiledelsen. Ikke rart, kanskje, at partileder og statsminister Jonas Gahr Støre til slutt endte med å danse på et bord på landsmøtefesten.

For den personstriden som – igjen – truet med å overskygge politikken partiet trenger å snakke om, ble bilagt i god tid før møtet. Helga Pedersen fra Finnmark trakk seg fra å forsøke å få kampvotering om vervet som partisekretær, de to nye nestlederne Tonje Brenna og Jan Christian Vestre ble klappet inn i vervene, og Støre selv ble møtt med trampeklapp og jubel under sin tale til partiet.

Og dermed kunne de nøye planlagte gladsakene bli presentert til medier som ikke hadde bråk å skrive om. I Rogaland var det selvsagt stor jubel over vedtaket om å styrke sykehusenes økonomi, noe som er helt avgjørende for å kunne få gjennomført byggingen av Nye SUS uten at det rammer tilbudet til pasientene.

Og partiet kunne styrke argumentasjonen sin rundt en storstilt satsing på fornybar energi, herunder en meget kostbar subsidiering av havvind. Uansett hva man måtte synes om realismen i havvindsatsingen, er denne typen industripolitikk noe som kler Ap.

Det var helt avgjørende for Støre og hans lag å få bilagt så mye som mulig av den interne støyen i partiet nå. Landsmøtet kunne dermed fungere som en slags nullstilling før den meget avgjørende valgkampen tar til.

For det er mye som står på spill for Arbeiderpartiet i kommunevalgene 11. september. Partiet, som fortsatt ligger under 20 prosent på målingene, risikerer å miste grepet om de norske storbyene. Til og med i Trondheim og Oslo, som har vært bastioner for partiet og dets rød-grønne partnere i mange år, er det fare på ferde. I Stavanger, Sandnes, Bergen, Kristiansand og Drammen er det for tiden stor borgerlig framgang.

Et krisevalg for Ap i september kan fort bety at den roen som landsmøtet brakte med seg, fordamper. Da vil de interne motsetningene i Ap raskt kunne komme til syne igjen. Utålmodige klimaaktivister i AUF står ofte langt fra kraft- og oljefløyene i LO. Nord-Norge er ikke fornøyd med å være ute av partiledelsen. Og energiprisene, inflasjon og krigen i Ukraina truer med å dominere samfunnsdebatten i lang tid.

Hadia Tajik, som mislyktes i sitt forsøk på å bli gjeninnsatt som nestleder i Ap, får fortsatt mye skryt av Støre. Vi tror at Tajik om ikke lenge – kanskje etter valget – vil få fornyet tillit som statsråd. Støre regner åpenbart fortsatt Tajik som ett av sine sterkeste kort. Olje- og energiministerposten ville for eksempel kle henne godt.