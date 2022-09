EU og superprofitten

AFTENBLADET MENER: Norge skal ikke betale for brannslukking i et Europa som har skakkjørt sine egne energimarkeder.

Presidenten for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, vil ta den ekstraordinære profitten fra energiselskaper i EU og omfordele pengene.

I NRKs Debatten tirsdag diskuterte politikere og kommentatorer om Norge bør sende noe av superprofitten til Europa for å hjelpe europeere å betale for gassen.

Norge har fått kritikk for å profittere på de høye gassprisene.

I en tale til Europaparlamentet i Strasbourgs onsdag sa presidenten for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, at de nå planlegger å omfordele 140 milliarder euro, eller rundt 1400 milliarder kroner. Disse pengene skal de hente fra energiselskaper som nå har ekstraordinære inntekter fra de skyhøye gass- og strømprisene.

Men er det Norge som skal ta denne kostnaden?

I Debatten pekte både kommentator Jon Hustad i Dag og Tid og Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) på forhold lenge før krigen som har påvirket de europeiske prisene på både gass og strøm.

Hustad sa at dersom Storbritannia og Nederland hadde opprettholdt produksjonen sin, hadde vi ikke hatt en energikrise i Europa. Borten Moe pekte på at det var EU selv som i sin tid avskaffet langtidskontraktene på gass.

EU, og spesielt Tyskland, har i tillegg aktivt avviklet store deler av sin egen energiproduksjon og gjort seg avhengige av russisk gass som balansekraft for vind og sol.

Von der Leyen innrømmet i talen sin onsdag at EU skulle ha lyttet til de som kjente Putin. Både til journalister, enkelte EU-land og andre som advarte mot å gjøre seg for avhengige av russisk gass.

«Avhengighet av russisk gass kommer med en kostnad. I fjor importerte vi 40 prosent av vår gass fra Russland, nå importerer vi bare 9 prosent,» sa von der Leyen.

Men er det, som MDGs Lan Marie Berg mener, Norge som må bruke inntektene fra gassen til å hjelpe Europa å bygge opp en mer bærekraftig energiforsyning? Eller, som leder Kristin Meek Stokke i Europeisk ungdom mener, Norge som skal sende deler av norske olje- og energiselskapers inntekter til EU-land, som selv har gjort seg for avhengige av russisk gass?

«Dette minner meg om en slags Morten Klatremus: Vil ikke plukke nøtter om sommeren, men vil spise av vårt lager om vinteren, og synge at vi er usolidariske», sa Hustad.

Det kan vi si oss enige i.

Ifølge von der Leyen har hun blitt enig med statsminister Jonas Gahr Støre om å sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med løsninger for å få ned prisen på gass. Det er en bedre løsning enn at norske olje- og energiselskaper, som allerede betaler høy skatt, skal sende overskuddet sitt ut av landet.

For Norge og Europa er ikke løsningen å drive med europeisk brannslukking, men å sørge for at vi leverer nok gass.