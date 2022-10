Kinas århundre

AFTENBLADET MENER: Selv om det kan virke fjernt, er partikongressen i det kinesiske kommunistpartiet også noe som angår folk i Rogaland.

2018: Kong Harald på statsbesøk i Kina. Kina er en stor handelspartner for Norge, ikke minst for sjømateksportørene.

Vi er inne i «Kinas århundre», ifølge president Xi Jinping. Hva mener han med det? Det er viktig å vite, for Kinas visjoner for framtiden vil legge føringer for hele verden.

Xi, som denne uka vil bli gjenvalgt som Kinas leder, har brukt sin presidentperiode til å konsolidere makten. Ikke siden Mao Zedong, grunnleggeren av folkerepublikken Kina, har mer makt vært konsentrert hos én leder i landet med 1,4 milliarder innbyggere.

Xi er både generalsekretær i kommunistpartiet, president og den øverste militære lederen i verdens mest folkerike land. Ved å avskaffe regelen om at presidenter kun kan sitte i to perioder, kan han i teorien bli sittende på livstid.

Betyr dette også at Kina er i ferd med å bli ikke bare en ettpartistat, men også en stat med en allmektig leder, en diktator?

Dette er et spørsmål av global betydning, og grunnen til at hvert ord som kommer ut fra partikongressen i Beijing analyseres og granskes nøye over hele verden.

For under Xis ledelse har Kina tatt en ny og mye mer tydelig plass på den globale scenen. Den industrielle revolusjonen i Kina har gått inn i en ny fase, der landets geopolitiske ambisjoner har blitt tydeligere.

Det mest presserende eksempelet på det er den skarpere militære rivaliseringen mellom Kina og USA. Spørsmålet om Taiwan, som Kina regner som en del av sitt land, har potensial til å utløse en stor militær konflikt. Det samme har Nord-Korea, som stadig provoserer med sine langtrekkende rakettsystemer. Kina har makt til å tvinge fram et regimeskifte i Nord-Korea, men bruker den ikke.

Kina er med andre ord en aktør som legger beslag på mye av oppmerksomheten til USA. Det betyr at Europa og Russland får relativt sett mindre oppmerksomhet, uavhengig av krigen i Ukraina. For Kina, ikke Russland, er USAs globale rival.

Dette fører igjen til at Norge, sammen med sine nordiske naboer, Nato og andre allierte, må ta større ansvar for egen sikkerhet.

I tillegg til dette kommer Kinas økonomiske betydning, som verdens store produsent av varer. Etter to år med strenge pandemirestriksjoner viser kinesisk økonomi klare svakhetstegn, samtidig som statsfinansene i verdens nest største økonomi er omgitt med strengt hemmelighold.

Et krakk i Kina vil umiddelbart forplante seg til Oslo Børs og norsk næringsliv.

Med andre ord: Selv om Kina kan virke langt unna hverdagen vår, kan Kinas retningsvalg føre dette enorme landets utvikling svært tett på oss.

