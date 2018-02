Mellom tre og fem tonn av de små, svarte gummikulene som myker opp dekket på kunstgressbaner og i ballbinger forsvinner hvert år. Det vil si, de forsvinner ikke. Det er det som er problemet. De flytter seg bare til et annet sted.

Og når vi vet at det er over 1500 kunstgressbaner og 2000 ballbinger i Norge, blir tallene fort store. Derfor er det riktig og viktig at det settes inn tiltak for å minske svinnet.

Etter at en død gåsenebbhval ble funnet på Sotra i januar for ett år siden med magen full av plast, har bevisstheten rundt problemene med forsøpling av havet mangedoblet seg. Det er gledelig. Bare en økt bevissthet og bekymring for hvordan vi steller med miljøet kan skape støtte i befolkningen for tiltak som virker.

Samtidig er det grunn til å minne om at Norge heldigvis bidrar i svært liten grad til det globale plastproblemet. Årsaken til det, er at vi har regler og rutiner for søppelhåndtering. Det aller meste av avfallet som produseres i Norge, forbrennes, sorteres eller resirkuleres.

Slik har det ikke alltid vært.

I flere tiår ble søppelet fra husholdninger og bedrifter i vår region bare dumpet i deponier og gravd ned. Det er en tankevekker at de plastposene som ble gravd ned på 1970-tallet ligger der fortsatt.

Forskere som har forsøkt å spore plasten i havet tilbake til kildene, peker på land som for eksempel Kina og India. Åpne søppelfyllinger, utstrakt dumping av avfall og urenset kloakk som går rett i havet fører titalls millioner tonn med plastavfall ut i havet hvert år. Dumping fra skipsfarten er en annen betydelig kilde.

Det betyr at de virkelig vektige bidragene til å bekjempe problemet vil komme fra overnasjonalt samarbeid som kan påvirke de landene som bidrar mest til problemet til å gjøre noe med det. Ny teknologi, som definerer avfall som en ressurs i stedet for et problem, er helt sentralt her.

Når det likevel er viktig med lokale tiltak, er det ikke minst fordi det er lett å føle seg maktesløs og likegyldig hvis svaret på alle de store miljøutfordringene alltid skal være at dette er noen andres problem, ikke noe vi kan løse. Alle kan bidra. Plast, som lages av olje, er nemlig også en begrenset ressurs. Alle tiltak som gjør det mulig å samle inn og gjenbruke plasten, i stedet for å brenne den eller dumpe den, er av det gode.