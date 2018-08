Regjeringen må støtte Canada

Det startet med en Twittermelding fra Canadas utenriksminister Chrystia Freeland. Hun uttrykte sin bekymring for flere aktivister som hadde blitt arrestert i Saudi-Arabia.

En av aktivistene er Samar Badawi, en kvinnerettsaktivist. Hun er søsteren til bloggeren Raif Badawi, som også sitter fengslet. Hans kone er kanadisk statsborger, og bor i Quebec. Freeland krevde at Samar Badawi skulle settes fri.

Diplomatisk krise

Twittermeldingen har utviklet seg til en av de største diplomatiske konfliktene mellom Canada og Saudi-Arabia på mange år.

Saudi-Arabia har sendt hjem den kanadiske ambassadøren, og har planer om å hente hjem tusenvis av studenter og pasienter fra Canada. Flytrafikken mellom de to landene er suspendert. Saudi Arabia har begynt å selge seg ut av kanadiske selskaper.

Men den kanadiske statsministeren Justin Trudeau nekter å gi seg.

Menneskerettigheter

Saudi-Arabia er et av de verste landene i verden på menneskerettighetsbrudd, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty International.

Landet ledes nå i praksis av 32 år gamle kronprins Mohammed bin Salman. Han blir ofte hyllet som en reformator.

Som da han i juni lot kvinner få lov til å kjøre bil i Saudi-Arabia for første gang. Vi kan la oss sjarmere av denne unge lederen som liksom skal reformere det arabiske diktaturet. Problemet er bare at kort tid etter at forbudet ble løftet, arresterte han flere av de kvinnene som hadde støttet endringen.

Bin Salman er også mannen bak krigen i Jemen, der koalisjonen Saudi Arabia har ledet har stått for to tredjedeler av drap på mer enn 10.000 sivile, ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Svak stemme

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa til NTB på onsdag at den saudiarabiske ambassadøren har vært på et møte i Utenriksdepartementet. Der gjentok hun regjeringens bekymring for utviklingen i Saudi-Arabia og fengslingene av aktivistene.

Hun sier Norge står sammen med EU-landene, og hevder at å tale med felles stemme gir styrke.

Men når den stemmen er så svak at den ikke engang høres, nytter det ikke. Norske myndigheter må være tydeligere enn som så. Selv om dette handler om komplekse utenrikssaker, er det viktig å tørre å stå opp og si fra.

Norge må stå sammen med Canada og fordømme handlingene i Saudi-Arabia.