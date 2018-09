Idretten må organisere seg på nytt

Derfor ligger det an til en brennhet vinter når hele norsk idrett skal gå gjennom sin organisasjonsstruktur. Før helgen ble det lagt fram tre forskjellige forslag, og den endelige debatten finner sted på idrettstinget i slutten av mai neste år. Allerede før jul skal idrettsstyret selv ta stilling til modellene.

Tidligere skøyteprsident Vibecke Sørensen, som selv sitter i idrettsstyret, har ledet arbeidet som munnet ut i de tre modellene. En fellesnevner er at utvalget mener det er for mange særforbund og for mange idrettskretser her i landet.

Alle forslagene gravlegger begrepet «idrettskrets». Framover skal vi ha «fellesidrettslige regioner», maksimalt 11, i tråd med regionreformen. To av forslagene reduserer antallet til sju, det ene av dem avvikler den gamle kretsen som juridisk enhet.

Organisasjonsarbeidet har også konkludert med at det er for mange særforbund i Norge. Nå er det 54 medlemsforbund i NIF. Det mildeste forslaget vil stimulere til økt samarbeid, de to andre forslagene vil, i tillegg til å redusere regionene til sju, halvere antall særforbund. NM-veka i Stavanger-regionen i sommer, viser hvor mye det er å tjene på at mange små slår seg sammen.

Under presentasjonen understreket ledelsen to ting: Idrettens samfunnsoppdrag, og at medlemmenes behov må settes først. Når idrettsbyråkrater og -ledere nå skal begynne å diskutere den viktige utredningen, bør de ha dette fremst i pannebrasken.

Dersom de setter gamle strukturer, egne interesser og egen idretts interesser foran behovet for fornyelse, vil de bare bekrefte det rapporten peker på som store problemer i norsk idrett, nemlig ineffektive beslutningsprosesser, mange interessekamper og mangel på endringsvilje.

For mange og for lange diskusjoner på altfor mange kretsting og særforbundsting bekrefter dette. Dette kan fort gå på bekostning av en helt nødvendig digitaliseringsprosess. Den organiserte idretten blir også i stadig større grad utfordret av kommersielle aktører, når det for eksempel kommer til arrangementer som trimløp, sykkelritt og profesjonelle ligaer. Dette er delvis et sunt konkurransemoment, men først og fremst et signal om at idretten henger etter. Idretten sliter også med hvordan den skal forholde seg til den utstrakte uorganiserte aktiviteten.

De stadig hyppigere signalene om mangel på lavterskeltilbud, fordi det er blitt stadig dyrere å delta eller fordi det krever stadig større innsats fra foreldre, må også tas på alvor.

Når beslutningstakerne nå skal ta den helt nødvendige debatten, er det derfor helt avgjørende at de forstår endringsbehovet og frigjør seg fra gamle strukturer. Det vil forhåpentlig gjøre hele idrettsbevegelsen åpnere, mer inkluderende og kanskje også bedre sportslig.

