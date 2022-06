Bring bør rydde opp

LEDER: Når en tjeneste er «gratis», kan det bety at noen ikke får særlig godt betalt for jobben de gjør. Klassekampens avsløringer om budbilbransjen er et eksempel på dette.

De som sørger for å få pakkene helt hjem på døra, bør ha en betaling det går an å leve av. Særlig når det er Staten som hyrer dem inn.

I en serie artikler har avisa Klassekampen vist hvordan budbilsjåfører sliter med å skaffe seg en inntekt å leve av. Til tross for at mange ser seg nødt til å tilbringe 12 timers arbeidsdager i bilen, forteller folk at de sitter igjen med lite etter at alle utgiftene er betalt.

Særlig oppsiktsvekkende, men dessverre ikke helt overraskende, er det at Bring, et heleid datterselskap av Posten Norge AS, har en praksis som tilsynelatende er designet for å få mest mulig arbeid for minst mulig penger.

Posten Norge AS er et statlig selskap, men til tross for dette satser Bring på en modell der budbilsjåførene er selvstendig næringsdrivende. Dermed slipper Bring arbeidsgiveransvar, pensjonsforpliktelser og alt annet som følger med å ha ansatte.

Klassekampen har lagt fram en kontrakt som viser hvilke betingelser som stilles, og talspersoner for Posten og Bring bekrefter overfor avisa at kontrakten er korrekt gjengitt.

Sjåførene, som altså er selvstendig næringsdrivende, må selv betale for foliering av bilen med Bring-farge og Bring-logo. Sjåføren må betale for Bring-uniformen, og levere denne tilbake gratis til Bring når kontrakten utløper.

Kontrakten sier at sjåføren ikke kan ta oppdrag for andre enn Bring, men gir ingen garanti for oppdrag eller minsteinntekt.

Sjåførene må ta alle utgifter til drivstoff, bompenger, forsikring og vedlikehold av bilen.

I sum er inntrykket at den mektige aktøren Bring – på vegne av Staten – utnytter sin maktposisjon i budbilmarkedet for alt den er verdt – og litt til.

Kan vi som forbrukere påvirke dette? Vel, mange synes selvfølgelig at det er kjekt med gratis hjemlevering. Men som alltid når noe er veldig rimelig eller til og med gratis, kan det være lurt å tenke på hva dette innebærer.

Flybilletter til 200 kroner kan bety at de som jobber i flyselskapet har dårligere betingelser enn ansatte i selskaper som selger den samme strekningen for 2000 kroner.

En T-skjorte til 50 kroner kan bety at kleskjeden kjøper inn varer fra en produsent som ikke betaler sine ansatte en akseptabel lønn.

Når kommunen kjøper inn brostein produsert i Kina eller India fordi norsk stein blir for dyr, kan det tyde på det samme.

Vi sier ikke at den enkelte kan påvirke dette mønsteret i særlig grad, men det kan være greit å tenke over det.

I tilfellet Bring blir det ekstra problematisk, fordi det tar seg dårlig ut når det offentlige opptrer på denne måten. Selskapet bør ta grep og rydde opp i dette.