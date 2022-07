Buklanding for SAS

AFTENBLADET MENER: Framtiden til SAS er i fare dersom pilotene får sine krav oppfylt, sier selskapet. Men pilotenes raseri er like fullt til å forstå.

En Airbus fra SAS lander på Stavanger Lufthavn. Nå står selskapets framtid igjen på spill.

Aftenbladet

Flyselskapet SAS er i kjempetrøbbel. Etter to år med pandemi og enorme underskudd truer nå en streik blant pilotene med å sette flyene på bakken midt i sommerens høysesong. Om lag 900 piloter i Norge, Danmark og Sverige kan gå i streik fra helgen. Tusenvis av nordmenn kan få ferieplanene sine ødelagt.

SAS har ikke lagt fingrene imellom når de karakteriserer sammenbruddet i forhandlingene med pilotene. Det er rett og slett fare for at selskapet går konkurs dersom pilotene skulle få medhold.

«Vi er trykket opp i et hjørne med ryggen mot veggen og har ingen andre muligheter nå», sier Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening og nestleder i SAS Pilot Group, til VG.

Og tilføyer at dersom selskapet går konkurs, er det ledelsen som har seg selv å takke.

Hva er det som har skjedd som har ført til så harde ord mellom partene?

Også denne konflikten har bakgrunn i pandemien, som har påført den globale luftfarten store økonomiske problemer. På verdensbasis har mer enn 40 flyselskaper opphørt å eksistere siden mars 2020.

SAS har satt i gang et stort program for å kutte kostnader. Og ett av virkemidlene er at oppsagte piloter må søke jobb i ett av to nye, utenlandskregistrerte selskaper hvis de vil fortsette å fly for SAS. Dermed hevder pilotene at de mister tariffavtalen de har hatt, ansiennitet og så videre.

Dette, mener SAS-pilotene, er et brudd på den skandinaviske modellen. Og de har et poeng. Det norske arbeidslivet og lønnsdannelsen skjer innenfor en modell der arbeidsgivere, fagforbund og det offentlige til sammen sørger for at arbeidslivet er både velregulert og noenlunde rettferdig.

Det er lett å skjønne at pilotforeningen reagerer sterkt på selskapets metode. Samtidig har konsernsjefen i SAS, Anko van der Werff, forpliktet seg til å spare 7,5 milliarder kroner innen 2026. I et selskap som SAS er lønnskostnadene selvsagt noe ledelsen vil interessere seg for.

Men uansett hvordan man vrir og vender på det, er det en brutal framgangsmåte SAS har valgt. Og striden med pilotene dreier seg om helt sentrale prinsipper for hvordan vi vil ha det i arbeidslivet. Er det rett at SAS kan omgå sine inngåtte avtaler på denne måten?

På den annen side: SAS tapte fire milliarder kroner i første halvår, og aksjekursen har stupt siden 2020. Klarer ikke selskapet å kutte kostnader og hente inn frisk kapital, kan kontantbeholdningen rask være oppbrukt.

Da blir spørsmålet om SAS i så fall har livets rett. Andre selskaper vil rykke inn for å betjene passasjerene. Men mange av dem vil ha langt dårligere vilkår for sine ansatte.