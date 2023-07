Skygger for solen

AFTENBLADET MENER: Enova kutter i støtten til private solcelleanlegg. Snakk om å gå baklengs inn i fremtiden.

Regjeringen, her ved klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har sammen med SV satt nye mål for solkraft. Samtidig kuttes støtten til private solcelleanlegg.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Regjeringen og SV ble i vår enige om å sette nytt mål for hvor mye kraft her i landet som skal produseres fra solceller. De satte målet til 8 Tkw innen 2030. Nå produserer vi 0,25 Tkw. Vi ligger langt bak Sverige, for eksempel.

Men det skal være mulig å nå målet. Energikommisjonen, som leverte sin rapport i februar, hadde også en ambisjon om 5–10 Tkw ny solkraft innen 2030.

I januar leverte ingeniørselskapet Multikonsult en rapport som tar for seg hvordan man kan bygge ut fornybar energi i forbindelse med infrastruktur.

Solceller kan nemlig installeres på carporter, i støyskjermer, i lyktestolper, som tak over eller på bakken, og ved tunneler og på bygg i tilknytning til vei og bane. De mener dette er modne løsninger, men at potensialet blir lite utnyttet i Norge.

Solenergibransjen mener også det er mulig å bygge ut 8–10 Tkw solenergi innen 2030, men da må myndighetene legge til rette for det, fjerne barrierer og ha en plan.

Så var det oss. Private husholdninger. Vi kan få støtte fra Enova til solcelleanlegg på egen bolig. Den maksimale støtten ligger nå på 47.500 kroner for å legge solceller på hustaket. Fra 1. oktober kutter Enova den til maks 32.500 kroner, skriver Klassekampen.

Det er et kutt på rundt 32 prosent, og det er fullstendig ubegripelig. Enova er et statlig foretak under klima- og miljødepartementet. De er til for å bidra til det grønne skiftet. Støtteordningen til private solcelleanlegg har fungert så godt at de kutter i den. En uke etter at regjeringen og SV satte nytt mål om solkraftproduksjon.

Det er bred politisk enighet på Stortinget om å satse på solkraft. Både Høyre og SV reagerer naturlig nok på kuttet, og ber klima- og miljøminister Espen Barth Eide om å gripe inn. Regjeringen, ved Barth Eides statssekretær Ragnhild Syrstad, svarer på Klassekampens spørsmål ved å vise til at flere nå vil få støtte, for det totale budsjettet til dette økes, selv om støtten til hver enkelt blir lavere.

Det holder ikke. Det holder virkelig ikke. Solkraft er lavthengende frukt – det er løsninger som alt fungerer.

Kuttet i Enova-støtten er nok en snubletråd for en nokså vaklende regjering, som lenge har slitt med å få folk til å tro at de faktisk gjør ting, ikke bare snakker i store ord. Verre er det at kuttet selvsagt også drar ned tempoet i høyst nødvendige solcelle-investeringer.

Det er ikke til å begripe. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide burde grepet inn før andre partier rakk å be ham om det. Han gjør det heller ikke på direkte oppfordring. Regjeringens klimamål er ikke mye verdt, ikke engang for regjeringen selv.