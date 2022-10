Fool Britannia

AFTENBLADET MENER: Kaoset i britisk politikk er i ferd med å utvikle seg til et demokratisk problem. Nyvalg er det eneste rette nå.

Er denne mannen på vei tilbake til Downing Street? Det vil gjøre en katastrofal situasjon til den komplette politiske farse, mener Aftenbladet.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Etter at den åpenbart dårlig kvalifiserte Liz Truss måtte varsle sin avgang etter bare 44 dager, er den interne maktkampen i Det konservative partiet i full gang igjen. Rishi Sunak, som tapte nominasjonskampen mot Truss, har allerede samlet nok stemmer blant toryene til å være med i kampen.

Men enda mer oppsiktsvekkende er det at Boris Johnson, som altså ble tvunget av sine egne partifeller i parlamentet til å trekke seg for bare noen uker siden, er på nippet til å lansere sitt eget kandidatur. Et politisk comeback for Johnson vil, for å si det forsiktig, være toppen av frekkhet.

Johnson ble, som mange vil huske, tvunget til å gå etter at det hadde blitt lagt fram overveldende bevis for omfattende brudd på koronarestriksjonene i statsministerboligen i Downing Street og ved andre festlige sammenkomster. Johnson ble tatt i blank løgn ved en rekke anledninger. 44 av hans medarbeidere i regjeringsapparatet gikk av i protest før Johnson endelig kastet inn håndkleet.

Johnsons store trumfkort ved en eventuell relansering av seg selv, er at han førte partiet til en overbevisende valgseier i 2019. De konservative vant flere valgkretser som i generasjoner har «tilhørt» arbeiderpartiet, Labour.

Men Johnsons politikk for å sikre de fattigere og mindre sentrale distriktene statlig økonomisk støtte, som var det som sikret ham disse stemmene, er ikke populær blant konservative som er mest opptatt av skattekutt for de rikeste og kutt i velferdsstaten. Det var denne fløyen som sikret flertall for Truss og hennes vanvittige plan om å degge for milliardærene og la resten av landet seile sin egen sjø.

Truss’ økonomiske politikk har ført Storbritannia på kanten av stupet. Pundet har rast i verdi og den britiske sentralbanken har slått full alarm.

Det konservative partiet, som har sett sin popularitet stupe blant velgerne i kjølvannet av kaoset de selv har skapt, nekter å skrive ut nyvalg. Jo lengre tid det går, og jo flere statsministre de innsetter uten at velgerne har fått være med å bestemme, desto større blir det demokratiske problemet. Velgerne som valgte Johnson i 2019 har verken valgt Truss eller den som blir hennes etterfølger.

Dette er en sørgelig utvikling i landet som er Norges viktigste handelspartner. Et splittet og politisk dysfunksjonelt Storbritannia er et problem for hele Europa. Det konservative partiet må slutte med selvskadingen og skrive ut nyvalg. Hensynet til nasjonen må settes over hensynet til partiet.