Vi trenger flere lærere

AFTENBLADET MENER: At flere velger teknologi- og helsefag er i tråd med det samfunnet trenger framover, men manglende interesse for å bli lærer er bekymringsfullt.

For fjerde år på rad går interessen for å bli lærer ned.

Leder

I år har 135.980 personer søkt om studieplass på en høyskole eller et universitet, viste tall fra Samordna opptak mandag. Det er litt flere enn i fjor.

Etter rekordhøye søkertall under pandemien, har antallet søkere til høyere utdanning stabilisert seg. Totalt er det 2,2 søkere per studieplass.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) la i mars fram stortingsmeldingen «Utsyn over kompetansebehovet i Norge». Da ga han universiteter og høgskoler beskjed om å øke antall studieplasser innen IT, helse og utdanninger som er nødvendig for det grønne skiftet.

Borten Moe kan med søkertallene for i år dermed se seg fornøyd med at i år har 1 av 5 av alle søkere minst én teknologiutdanning i søknaden sin. Spesielt sivilingeniør, maritime studier og arkitektutdanninger er populære blant søkerne, men også interessen for IKT-utdanninger og fagskoleutdanninger øker.

Helsefag er utdanningsområdet med klart flest søkere.

«Jeg er særlig glad for at over 30.000 av søkerne ønsker å studere helsefag og gjøre en forskjell i en av våre aller viktigste sektorer,» sa ministeren mandag. Disse konkurrerer om nesten 12.000 studieplasser.

Men ikke alt er positivt i søkertallene for i år. De viser blant annet at den største endringen er antall søkere til lærerutdanningene.

Siden 2019 har det vært fire år med nedgang i interesse for å bli lærer. Ikke siden 2008 har så få søkt lærerutdanning i Norge. Spesielt søkertallene til barnehagelærer og grunnskolelærer for de eldste barna faller dramatisk.

Ifølge SSBs LÆRERMOD-framskrivinger vil lærertettheten i barnehager og skoler kunne øke de neste 20 årene. Men det forutsetter at det blir utdannet like mange lærere som i 2021.

Derfor er det en bekymring når interessen for disse utdanningene, som er helt nødvendige for å holde samfunnet sammen, år etter år faller.

Regjeringens og Borten Moes oppgave framover må være å finne ut hva som ligger bak og hvordan det er mulig å snu denne nedgangen.