En vanskelig tid for Frp

AFTENBLADET MENER: Mats Danielsens utmelding er en rakrygget beslutning. Samtidig stiller det Frp i Stavanger i en enda vanskeligere situasjon.

Mats Danielsen kunngjorde mandag at han har meldt seg ut av Frp.

Stavanger-politiker Mats Danielsen (30) kunngjorde mandag at han har meldt seg ut av Frp.

Han skrev i et innlegg på Facebook at han hadde kjent på en frustrasjon over at personlige overbevisninger og partiets meninger hadde beveget seg i hver sin retning.

«Jeg er liberalist på min hals og mener i stor grad at et fritt marked og frihet for enkeltindivider er og forblir de viktigste kampsakene i fremtiden. Men det er allikevel noen aspekter til dette som gjør at jeg ikke med hånden på hjertet lengre kan si at jeg står inne for Frp's retning,» skrev han.

Han trakk fram uenighet med partiets linje i EU-spørsmålet, energipolitikken, bompengesaken, spørsmålet om monarki eller republikk og om rusreformen som saker som har ført til beslutningen. Det er en ganske lang liste.

Danielsens utmelding føyer seg lett inn i rekken av interne stridigheter mellom fløyene i Frp, som for alvor begynte på partiets landsmøte i 1994 på Bolkesjø turisthotell i Telemark.

Det ble preget av en sterk strid mellom Frp’s liberalistiske og populistiske fløy, samt personstriden rundt daværende leder Carl I. Hagen.

Partiet hadde på 1980-tallet programfestet liberalismen som en politisk grunnlinje, men dette gikk Hagen bort fra på begynnelsen av 1990-tallet. Da tok han til orde for en strengere innvandringspolitikk og åpnet for å fjerne partiets programfestede skattelettelser.

Etter møtet på Bolkesjø, også kalt «Dolkesjø» på grunn av alle utmeldingene, brøt fire av 10 stortingsrepresentanter, samt andre tillitsvalgte, med partiet. Det som skjedde på landsmøtet i 1994 preger ennå partiet, og skillet mellom liberalistene og populistene lever i beste velgående.

Danielsen var leder i Stavanger Frp, men tapte en kampvotering mot Leif Arne Moi Nilsen da han ville ha gjenvalg. Han vil fortsatt være folkevalgt i Stavanger og Rogaland og derfor møte i kommunestyre og fylkesting frem til valget neste høst som uavhengig representant.

Siden han flytter til Sola og ville trekke seg fra Stavanger-politikken etter valget neste år, kunne Danielsen enkelt og greit bare ha ventet til da og forsvunnet ut. Men at han nå velger å trekke seg på denne måten, viser at han gjerne vil markere et klart standpunkt mot en retning han mener er feil. Det skal han ha ros for.

Det blir framover interessant å se hva som skjer med Frp i Stavanger, der Danielsen har vært en markant skikkelse. Og der det blåser ganske kraftig rundt gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen for tiden.