Ingen grunn til å gi etter for Kina

Knapt noe regime i verden er så systematisk autoritære i måten å sikre sin makt på, som det kinesiske. At dette ikke bare gjelder nasjonalt, fikk Norge beviser på i årene etter at den norske nobelkomiteen gav fredsprisen til Liu Xiaobo.

Seks år og litt for mange innrømmelser tok det for norske myndigheter å få et tilnærmet normalisert forhold til kineserne igjen etter dette. Selvsagt var kineserne aldri i nærheten av å anerkjenne nobelkomiteen som uavhengige av norske myndigheter. Det er også fjernt fra kinesernes maktorienterte tankegang å akseptere at noen åpent skal kunne ha andre oppfatninger enn myndighetenes offisielle syn.

Derfor herjer de med studentene og andre innbyggere i Hongkong. Derfor internerer og diskriminerer de både religiøse og andre minoriteter og derfor har de et finsiktet system for overvåking av egne borgere, for å kunne gi dem samfunnspoeng etter hvor regimelojalt de oppfører seg.

Utenrikspolitisk har de den siste uken satt presset mot Sverige. Bakgrunnen er at ytringsfrihetsorganisasjonen Svenske PEN har tildelt den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai årets Tuchulskypris. Prisen deles hvert år ut til en forfulgt, truet eller landflyktig forfatter eller publisist.

Kineserne ser på Minhai som en ordinær kriminell (for øyeblikket er han fengslet uten lov og dom) og de er ekstra provosert av at prisen fredag ble delt ut av den svenske kultur- og demokratiministeren Amanda Lind.

Expressen: Dette har skjedd i konflikten om Gui Minhais pris

Heldigvis lot ikke den svenske regjeringen seg presse til å avstå fra denne viktige utdelingen, selv om kineserne på forhånd advarte mot at det kunne få konsekvenser å involvere seg i «denne farsen».

Kineserne hevder at svenskene nå har fornærmet 1,4 milliarder mennesker. Og en «fornærmelse» i den autoritære, politiske kulturen i Kina kan bety at Sverige nå går inn i en flere år lang periode der kineserne saboterer all samhandling med svenskene. Det kan føre til kostbare importrestriksjoner og store problemer med å få visum for svensker som vil til Kina.

Kinesernes mafiøse og dulgte hentydninger om hvilke konsekvenser saken kan få for Sverige, er vonde å være vitner til. Anført av statsminister Stefan Löfven har Sverige hittil stått støtt på at de ikke skal gi etter for truslene. Holdningen er helt riktig, men kan bli kostbar. Derfor er det ekstremt viktig at svenskene får internasjonal støtte. Det burde være selvsagt, men er ikke opplagt i en verden der både liberale rettsstatsprinsipper og grunnleggende menneskerettigheter er under et voldsomt press.