Uverdig spill om Bymiljøpakken

«Svarteper» er et kortspill for to eller flere spillere med en vanlig kortstokk minus kløverknekt. Man trekker kort fra hverandre og legger bort eventuelle par. Taperen, som kalles svarteper, er den som til slutt sitter igjen med sparknekt.

«Tombola» er en type lotteri der man trekker loddene fra en trommel og eventuell gevinst blir delt ut på stedet.

Begge de to overnevnte definisjonene er hentet fra Store norske leksikon, snl.no. Det kan legges til at tombola etymologisk stammer fra italiensk og betyr «tumle rundt».

For tiden er det ingenting som tumler mer rundt enn Bymiljøpakken og politikerne som er pålagt å ta ansvar for den. I den litt enklere barneversjonen av svarteper står det i spillereglene at den som sitter igjen med Svarteper-kortet, «får tegnet en svart flekk på nesen».

Fredrik Refvem

Akkurat nå er det tydeligvis om å gjøre å tegne en svart flekk på nesen til meningsmotstandere. Frp mener Høyre setter statlige millioner i spill, men blir selv beskyldt for å mangle inndekning. Ap mener Stavangers vedtak om å snu bommen på Bybrua er «helt vilt» og vil føre til en unødvendig ekstraregning på 80 millioner kroner. Sandnes kan være med på å snu bommen, men krever helhetlig tenkning, som blant annet tar opp i seg situasjonen på Lura og dessuten fjerner rushtidsavgiften. Mange tror dessuten at statlige milliarder er noe vi kan forsyne oss fritt av.

Felles for alle standpunkter er at de har et siste punkt om at det er de andre som tar feil. Eller de er like bastante som fire høyrepolitikere fra Øyane var i et debattinnlegg forrige måned: «vi i Hundvåg bydel kommer ikke til å gi oss før vi har en løsning på plass». Løsning = sånn som vi vil ha det.

Samtidig sitter politikere i Ryfylke og fortviler over at det å snu bommen også snur trafikken fra Hundvågtunnelen, som snart åpner. Ryfylkingene må dermed ta en større del av finansieringen de egentlig skulle delt med Stavanger. Sistnevnte får ikke bukt med trafikkproblemene på utfartsveiene fra sentrum, fordi trafikken over Bybrua ikke går ned. Eventuelt må de hente fram det gamle forslaget om å stenge Bybrua for privatbiler. Da er vi jo like kort.

Denne mangel på fleksibilitet kjenner vi dessverre igjen fra en rekke gode prosjekter på Nord-Jæren. Det nærmer seg nå fullstendig kollaps i samarbeidet mellom kommunene. Å måtte overlate styringen av dette til andre, vil være et flaut nederlag. Vi må derfor gjenta vår tidligere oppfordring til ansvarlige politikere om å manne og kvinne seg opp.