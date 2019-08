Aggressive russere må få beskjed

Øvelsen skal skje 14. - 17. august utenfor kysten av Nordland og Troms, i internasjonalt farvann. Ifølge en pressemelding fra Forsvarsdepartementet føyer øvelsen seg «inn i et mønster der Russland opererer og driver militær aktivitet hyppigere og lengre vest enn tidligere». Det er altså ikke normale, dagligdagse aktiviteter som skal skje kommende uke.

På toppen av det hele ble det torsdag kjent at den russiske nordflåten har oppgradert sitt missilsystem ved den norsk-russiske grensen. Også det sikkerhetspolitiske klimaet er utsatt for global oppvarming.

Da Forsvarets etterretningstjeneste la fram sin årlige, åpne trussel- og risikovurdering i vinter (Fokus 2019), ble sammendraget innledet med at «Etterretningstrusselen fra fremmede statsmakter er den mest omfattende og pågående sikkerhetsutfordringen for Norge og norske interesser. Trusselen er størst fra Kina og Russland.» Dette minner om formuleringer under den kalde krigen, og de er uten tvil blitt skarpere i tonen etter Russlands invasjon av Krim i 2014.

Russland vil «flekse» styrke, slik en kroppsbygger viser fram musklene på treningssenteret og stranden. De vil vise at de har fått fornyet interesse for nordområdene og norske forhold. Det har skjedd en betydelig modernisering i det russiske forsvaret de siste årene, noe både Krim-invasjonen og innsatsene i Syria har understreket. Nato’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, understreker dette i et intervju med NTB.

Vi går ikke inn i en kald krig, men alle alarmknapper er trykket på både i Natos nye hovedkvarter i Brussel og i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) utenfor Bodø. Stoltenberg er helt tydelig på at han ønsker dialog foran konfrontasjon, men at Norge og Nato kommer med en tydeligere tilbakemelding enn den litt forsiktige protesten fra Forsvarsdepartementet bør det ikke være tvil om.

Det er ingen grunn til å tro at det går mot en militær konflikt mellom Norge og Russland. Russernes, og Nato's, fornyede interesse for nordområdene er likevel urovekkende. Hovedårsaken er at områdene er strategisk viktige også når det oppstår skarpe situasjoner i andre deler av verden.

Det må også legges til at det er oppstått et stadig større gap mellom Norge og Russland i synet både på folkeretten og menneskerettighetene. Dette kan bidra til å forklare at de to landenes virkelighetsoppfatning om sikkerhetssituasjonen i nordområdene også avviker sterkt.

Aggressiviteten er uansett både påfallende og urovekkende. Det er helt nødvendig å gi beskjed på høyt politisk nivå om at aktiviteten er uønsket. Vi trenger dessuten en avklaring på hva russerne vil med dette og svar på om den militære aktiviteten samsvarer med viljen til Russlands hersker Vladimir Putin og hans nærmeste i Kreml.