Det er ikke mange andre land som holder seg med fri både skjærtorsdag og 2. påskedag. Kristi himmelfartsdag er heller ikke rød i så mange lands kalendere. Listen over fridager vi har, men ikke mange andre har, er lengre. Det er særlig rundt påske og i mai mange får inntrykk av at vi har så mye mer fri enn andre.

Dette stemmer ikke. Sammenlignet med både USA og andre europeiske land havner vi i nedrykksstriden når det gjelder fridager. Mellom 2. pinsedag og 1. juledag har vi ikke en eneste, mens de fleste andre feirer jomfru Marias opptakelse til himmelen, allehelgensdag, takksigelsesdagen (thanksgiving) eller en annen lokal eller religiøs tradisjon.

I fjor foreslo den profilerte presten Per Anders Nordengen å fjerne dager som skjærtorsdag og 2. pinsedag, fordi de ikke «bør gi folk fri på grunn av et kristent innhold de ikke har et forhold til». Allerede i 2012 havnet daværende Unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn i disputt med Aftenbladets spaltist Sven Egil Omdal etter at Unge Venstre hadde foreslått å legge noen av de religiøse fridagene i en pott til fri avbenyttelse på andre tider av året.

De norske fridagene har ligget fast siden den dansk-norske «Festdagsreduksjonen» i 1770, av Omdal kalt «Helligdagsmassakren». Da forsvant både Helligtrekongersdag, 3. påskedag og flere til. Den sinnssyke kong Christian VIIs livlege Johan Friedrich Struensee, som styrte det meste på den tiden, har noe ufortjent fått ansvaret for reduksjonen, men det var iallfall han som fikk kongen til å signere forordningen.

Det var faktisk kirken selv som stod bak, fordi den ikke syntes borgerne brukte dagen slik de religiøse lederne mente de burde. De ville dessuten kvitte seg med de siste rester av katolisisme og de ønsket høyere produktivitet.

I dag er Norge et land med høy produktivitet og få fridager. Vi trenger fortsatt slike pustehull. Samtidig er vi et godt avkristnet land, der for eksempel avisen VG upåtalt får gi ut «bibel» både om Ole Gunnar Solskjær og ski-VM. Det tar nok litt tid før vi får Arsenal-koranen, men så har vi heller ikke muslimske helligdager i kalenderen.

På noen skoler er påsken blitt til «gul fest», for mange er det en lang skitur og for de fleste er det et fint pustehull. Det bør derfor være uproblematisk å la helligdagene i påsken få være i fred og heller fjerne bestemmelsene om helligdagsfred. La oss derfor beholde påskefridagene, men la folk gjøre hva de vil med dem.