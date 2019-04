Ordet må være fritt

Aftenbladet har et svært enkelt utgangspunkt når vi skal vurdere debatter som oppstår når kontroversielle personer - eller organisasjoner - inviteres til å dele sine meninger i en offentlig sammenheng.

For det første: Ytringsfriheten trenger beskyttelse. Og det er ikke de ukontroversielle meningene som trenger vern. Det er de kontroversielle.

For det andre: Om man har rådighet over en plattform for ytring, slik sjefredaktøren i Stavanger Aftenblad har på våre plattformer, og Nordiske Mediedager i Bergen har på sin, kan man innen sine etiske og rettslige rammer invitere dem man mener har noe interessant å si. Man gjør ikke dermed deres meninger til sine egne.

Unngå grøftene

Den enkelte redaktør eller arrangør må hegne om sin integritet og ikke gi etter for press. Men dette medfører naturligvis ingen plikt til å la alle komme til orde, noe juristen Vidar Strømme minnet om i en debatt for kort tid siden.

Det bærer galt av sted både hvis man dropper redaktørrollen fullstendig og dermed gir lik plass til alle meninger, uansett hvor merkverdige de måtte være (også kalt «falsk balanse»), eller om man stenger ute meninger man føler avsky for (også kalt «ingen talerstol»).

Steve Bannon, som var valgkampstrateg og seinere en sentral rådgiver for USAs president Donald Trump, er invitert til Bergen i mai for å bli intervjuet av Aftenpostens USA-korrespondent Christina Pletten. Dette har fått enkelte til å protestere, fordi de mener Bannon er en rasist og krigshisser som ikke fortjener en slik «anerkjennelse». Men da har kritikerne misforstått. Bannon er der for å svare for seg, ikke for å forelese. Og om det ikke er interessant for en mediekonferanse å få i tale mannen som bidro så sterkt til å få Trump valgt, hva skulle da være det?

Debatten har verdi

En annen debatt som er aktuell nå, dreier seg om boikott av Eurovision-finalen i Israel. Artister som ønsker å markere sin motstand mot Israels okkupasjon av de palestinske områdene og blokkaden av Gaza, oppfordrer andre til å gjøre det samme. Her mener vi at det selvsagt må stå den enkelte artist fritt å følge sin samvittighet, men NRK ville svikte sitt oppdrag ved å la være å sende showet.

Debatten rundt slike og mange liknende tilfeller vil nesten alltid føre til at vi stiller oss skeptisk til å nekte noen å ytre seg. Men debatten kan også føre til refleksjon rundt disse viktige spørsmålene. Det kan ha en verdi i seg selv.