Hent dem til Norge

LEDER: Norge kan ikke være bekjent av å behandle barna til IS-medlemmer som annenrangs borgere. Få dem hjem. Og hvis mødrene insisterer på å være med, skal de dømmes og straffes for det de har gjort.

Al Hol-leiren i Syria, hvor de norske IS-kvinnene og barna deres er interntert. Foto: Ali Hashisho / Reuters

Leder

Regjeringen har altså bestemt at en av de såkalte IS-kvinnene som sitter i en fangeleir i Syria skal få komme til Norge på humanitært grunnlag med sine to barn på tre og fem år. Grunnen er at det ene barnet lider av en alvorlig sykdom og kan miste livet i fangeleiren.

Dette har utløst sterke reaksjoner i regjeringspartiet Frp, som kategorisk nekter å ta imot personer som har forlatt Norge for å slutte seg til den barbariske terrororganisasjonen IS, selv om de har barn som er norske statsborgere.

Den 29 år gamle kvinnen er siktet for terror i Norge, og vi forutsetter at hun vil bli tiltalt og dømt for dette hvis bevisene mot henne er tilstrekkelige. Aftenbladet har tidligere dessuten satt spørsmålstegn ved de såkalte IS-kvinnenes omsorgsevne.

Foreldrenes handlemåte er åpenbart kvalifisert for å kalles grov omsorgssvikt

Reportasjer og intervjuer som er gjort i fangeleirene hvor IS-kvinnene og barna oppholder seg, er skremmende på minst to måter. For det første er det åpenbart at de overfylte og helsefarlige leirene er fullstendig uegnede for barn. For det andre fordi det viser seg at mange av kvinnene har beholdt eller til og med blitt mer overbevist i sin menneskefiendtlige og forkastelige ideologi.

Det er helt naturlig at mange her i landet spør seg om hvorfor vi skal hjelpe mennesker som dette med å returnere, når de åpenbart forakter alt som det liberale, demokratiske og likestilte Norge står for.

Svaret er naturligvis at barna ikke har gjort noe galt. De er uskyldige ofre for foreldrenes handlinger. Hvis det viser seg at det er umulig å få barna hjem uten mødrene, er det en omkostning vi som sivilisert nasjon bare er nødt til å godta.

Det er verdt å merke seg at fagfolk advarer mot å skille barna fra mødrene på en brå og brutal måte. Dette kan ytterligere forsterke de traumene de utvilsomt sliter med allerede, og gjøre det enda vanskeligere å gi dem et bedre liv.

Det betyr ikke at Aftenbladet mener at mødrene som hovedregel bør få beholde omsorgen for disse barna. Foreldrenes handlemåte er åpenbart kvalifisert for å kalles grov omsorgssvikt, og vi forutsetter at de fleste av dem også må dømmes for delaktighet i terror.

Frp har rett i at hjemhenting av norske IS-medlemmer innebærer en teoretisk forhøyet risiko for at de begår nye forbrytelser i Norge. Men vi forutsetter at de vil bli fulgt med argusøyne resten av livet.

Publisert: Publisert 15. januar 2020 17:28

