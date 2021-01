Italia må finne en rask løsning

AFTENBLADET MENER: Dersom det ikke blir noen god løsning på regjeringskrisen i Italia, står hele eurosonen i fare for å kollapse.

Guiseppe Conte gikk av som statsminister i Italia denne uken. Han prøver nå å få nok støtte til å danne en ny regjering. Foto: YARA NARDI / X06600

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tirsdag leverte Italias statsminister, Guiseppe Conte, sin oppsigelse til president Sergio Mattarella. Grunnen til regjeringskrisen var uenigheter mellom regjeringspartiene Femstjernersbevegelsen og sosialdemokratene i Partito Democratico (PD) og samarbeidspartiet Italia Viva. Uenigheten handlet om Contes håndtering av koronapandemiens andre bølge og den økonomiske støttepakken fra EU.

Det hele toppet seg i forrige uke da Italia Viva, som ledes av tidligere statsminister Matteo Renzi, trakk seg fra samarbeidet.

Siden andre verdenskrig har Italia hatt 66 regjeringer. Det vil si at de i gjennomsnitt har byttet regjering hvert 1,14 år.

Det er altså ikke første gang landet opplever politisk kaos. Men det er første gang det skjer midt i en pandemi. At landet nå står uten regjering kan gjøre mye vondt verre. Italia har hatt mer enn 86.000 koronarelaterte dødsfall og nesten 4,5 millioner smittede.

Vaksinasjonsprogrammet i landet har ikke vært noen stor suksess, og økonomien er i fritt fall.

Les også Studie: Brasil håndterte koronakrisen verst – New Zealand best

Les også Vaksineringen kan bli opp mot to måneder forsinket

200 milliarder euro

Conte klarte i sommer å sikre at landet får 200 milliarder euro fra EUs redningsfond. Italia er dermed det EU-landet som vil få den største pengestøtten fra EU.

Samtidig er Italia det landet med størst gjeld i Europa. De er midt i en dyp resesjon, som har ført til et ras av konkurser. Ungdomsledigheten er nesten 30 prosent. Det er derfor svært viktig at pengestøtten fra EU brukes på rett måte.

Conte skal nå prøve å samle sammen en ny regjering. Dersom han ikke klarer å finne et nytt støtteparti, kan presidenten enten utpeke en annen statsminister eller sette inn en midlertidig teknokratregjering.

Les også Globetrotteren trosser advarslene: Reiser rundt i en verden med korona

Les også 500 familier går til koronasøksmål mot italienske myndigheter

Solid plan

I verste fall kan det gå mot et nyvalg. Det ønsker verken de fleste politikerne i Italia eller EU. For mye tyder på at det er de to euroskeptiske høyrefløypartiene, Lega og Fratelli d’Italia, som vil vinne på det. Ifølge meningsmålingene har de til sammen rundt 40 prosent oppslutning blant velgerne. Med den nåværende valgloven kan det være nok til å danne flertall.

EU er avhengig av et sterkt Italia.

Dersom ikke Italia lykkes med å løse regjeringskrisen ganske raskt kan det få store konsekvenser for hele EU. At det utarbeides en solid plan og at det skapes vekst etter pandemien er avgjørende for at eurosonen overlever.

Alt annet enn en rask løsning på regjeringskrisen i landet vil være helt uansvarlig.