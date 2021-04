Viktig debatt å ta

AFTENBLADET MENER: Samarbeid mellom kommuner som strekker seg over samme arbeids- og boområde kan være utfordrende. Derfor er diskusjonen om kommunesammenslåinger viktig.

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) mener vi bør ta i bruk sterkere virkemidler for å slå sammen kommuner. Foto: Marie von Krogh

«Det er jo helt tullete, uhensiktsmessig og næringsfiendtlig at Forus er delt mellom tre kommuner», sa stortingsrepresentant fra Høyre Margret Hagerup til Aftenbladet fredag.

Sammen med Sandra Bruflot, Tom Georg Indrevik, Odd Emil Ingebrigtsen og Heidi Nordby Lunde, står hun bak en dissens i programforslaget som skal voteres over på partiets landsmøte om tre uker. Hagerup sitter også i Høyres programkomité.

Der Høyre i sitt forslag til programforslag vil «videreføre kommunereformen med sikte på større kommuner med større fagmiljøer som

er bedre i stand til å løse oppgavene de har i dag, og til å overta flere oppgaver fra staten og regionene», ønsker mindretallet å erstatte dette med: «Slå sammen flere kommuner for å sikre bedre tjenester til innbyggerne».

Tvang

Det er ingen hemmelighet at Høyre er for å slå sammen kommuner. Regjeringen har nettopp gjennomført den største kommune- og regionreformen siden 1960-tallet. 1. januar 2020 ble 428 kommuner redusert til 356 kommuner.

Det er ingen uenighet i partiet om at flere sammenslåinger må til. Uenigheten ligger i virkemidlene og tempoet. Hagerup sier hun har ryggdekning fra Rogaland Høyre om å ta i bruk sterke virkemidler, som for eksempel tvang.

I desember i fjor publiserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en rapport utarbeidet av Norwegian Research Centre (NORCE) om utfordringer i flerkommunale byområder.

Den konkluderte med at flerkommunale byområder er ressurskrevende, og at interkommunalt samarbeid ikke er nok for god og effektiv samfunnsutvikling i slike byområder. Nord-Jæren var ett av seks områder forskerne så nærmere på.

Hagerup sier hun ikke vil spore av debatten ved å konkludere allerede nå på grensejusteringer. Men å peke på Forus blir naturlig. For det er et typisk eksempel på at ulike interesser ofte hindrer utvikling, og at det ikke nødvendigvis fører til løsninger som er de beste for innbyggerne.

At samarbeid mellom kommuner som strekker seg over samme arbeids- og boområde kan være utfordrende, har vi sett også gjennom koronapandemien.

Ikke nytt

Den politiske diskusjonen om kommunesammenslåinger er ikke noe nytt. I både 1995 og 2010 var det Ap som ivret mest for å slå sammen kommuner med tvang. I et intervju med NRK i 2010 sa daværende nestleder Helga Pedersen at partiet åpnet for å sette ned en kommisjon som kan tegne fremtidens norgeskart.

Det er kanskje litt tidlig å ta en diskusjon om dette nå. Men det er naturlig at denne diskusjonen kommer opp i forkant av Høyres landsmøte.

Og det er viktig at politikere tør å løfte denne debatten.