Avgjørelsen er ikke nødvendigvis sjokkerende, men den er ikke bra for ytringsklimaet i Europa. Premissene inneholder dessuten noen vurderinger som er svært overraskende. I korthet er EMD i ferd med å gå i en retning der de i større grad vegrer seg for å gå inn i nasjonale prosesser.

Selve saken handler om en østerriksk kvinne, tilknyttet det høyreradikale Frihetspartiet, som i 2008 og 2009 holdt seminarer om islam der hun omtalte en av profetens koner, Aisha. Som seksåring ble hun giftet bort til Muhammed. Ekteskapet ble såkalt fullbyrdet da hun var ni. Foredragsholderen sa blant annet «en 56-åring og en 6-åring?.. hva annet kan vi kalle det enn pedofili?». Pedofilikoblingen førte til at kvinnen fikk en bot på 480 euro (ca. 4000 kroner), en bot som ble opprettholdt gjennom hele det østerrikske rettssystemet .

Saken ble derfor brakt inn for EMD, med påstand om at bøtleggingen var brudd på menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 10, ytringsfrihetsbestemmelsen.

Utsagnet er uten tvil en hån av muslimenes profet, det håner religionen og er kanskje også usaklig, fordi det ikke var uvanlig med den type ekteskap i middelalderen. Mange vil også kalle påstandene både for vulgære og fullstendig unødvendige. Javel, men det er jo dette vi har ytringsfrihetsbestemmelser for!

I de liberale rettsstatene som forholder seg til EMK er det uforenlig å sette religiøse gruppers behov for ikke å bli krenket opp mot muligheten for hån, spott og latterliggjøring. Ytringsfriheten kan ikke begrenses til den rette smak og politisk korrekt humor.

Når EMD har funnet det i orden at Østerrike dømmer noen for blasfemi for å spørre om Muhammeds omgang med mindreåring kone var pedofili, er domstolen altså på feil spor. Ikke minst fordi retten til og med har tillatt seg å etterlyse en reell drøfting av pedofilipåstanden.

Det skal understrekes at domstolen ikke setter forbud mot blasfemi. Avgjørelsen forholder seg strikt til prosessen i det østerrikske rettsapparatet og lovgivningen i Østerrike. I Norge, som ikke lenger har straff for blasfemi, ville altså ikke en slik sak oppstått. Problemet er at domstolen tilsynelatende er i ferd med å gi etter for press fra enkeltstater som syns den legger seg for mye inn i nasjonale anliggender.

I denne saken har retten i spesielt stor grad abdisert, fordi den har gitt seg ut på å vurdere utsagnene ut fra om det er rene verdiutsagn, eller fakta. Retten er med andre ord på jakt etter sannhetsbevis i en religionsdebatt. Verre kan det knapt bli.

Eller, jo. For vi kan ikke tape troen på EMD. Den er fortsatt et viktig korrektiv både når det gjelder nasjonenes rettslige prosesser og vår lovgivning. Domstolen har fortsatt legitimitet, og er avhengig av det. Derfor må den få tilbake noe av sin djervhet og slutte med forsiktighetslinjen. Fortsatt kan feilskjæret med Østerrike gjøres godt igjen i et såkalt storkammer, men det skal mye til. Framover må EMD tydeligere vise at den ikke er til for kristendommen, islam, Muhammed eller jomfru Maria. Den er heller ikke til for Østerrike, Ungarn eller Norge. Den er til for å beskytte grunnleggende menneskerettigheter.