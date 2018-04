Trine Skei Grandes svenneprøve

Trine Skei Grande er partileiaren som før valet ville ha Frp ut av regjeringa, og som etter valet gjekk inn i regjeringa - med Frp.

Gjennomslaga

At ho i opningstalen då kunne sleppa nyheita om at asylsøkjarar i integreringsmottak igjen skal få arbeidsløyve, var sjølvsagt viktig. Det er eit kjernefelt for Venstre, og eitt av felta som aller sterkast har skilt dei frå Frp. Å visa fram at dei kan få gjennomslag for endringar som både betyr noko for asylsøkjarane det gjeld, og som viser praktisk handlekraft når det gjeld integrering, må ha vore gullgjevt. Det er samtidig eit vedtak som heller ikkje kan ha vore spesielt tungt å svelgja for Frp.

Skei Grande viste til at klimaendringane er lista opp som utfordring nummer to i Jeløyaerklæringa, og at det er fordi grønt skifte er nummer ein. Ho viste til at dei vernar alle områda der fisk er viktigare enn olje, og at Venstre kjempar mot barnefattigdom blant anna ved å opna for gratis SFO for dei som treng det mest.

At Høgre har oppjustert grønt skifte i sin politikk, gir sjølvsagt drahjelp til Venstre, og når Skei Grande set rekordmange lærarar på vidareutdanning på si skryteliste, spørst det om ikkje den heller høyrer Høgre si liste til.

Og alt før valet ville Høgres helseminister, Bent Høie (H), flytta narkotikapolitikken frå straff til hjelp, frå justis til helse. Sjølv om det også er Venstres syn, er det Høgre som har gjennomslaget.

Retninga

Men Skei Grande klarte å begeistra sitt eige landsmøte, og leggja premissa for resten av helga: Venstre som sosialliberalt parti, men nå også som handlekraftig parti.

Den liberale retninga markerte partiet blant anna ved at dei vil forby produkt retta mot barn som kan brukast til å avlytta samtalar. Fleire GPS-klokker har denne funksjonen. Dei vil ha slutt på narkorazzia på skular, mens eit forslag om å selja dei mildaste narkotiske stoffene over disk, blei nedstemt.

På klimasida vil Venstres konkrete forslag om korleis ein kan redusera plastforureininga i havet, heilt sikkert vera velkome langt utanfor eigne rekker.

Bare starten

Men avstanden til veljarane utanfor landsmøtesalen er stor. Ei fersk meiningsmåling ga Venstre 2,8 prosents oppslutning før landsmøte starta. Det er ein tilbakegang på 2,1 prosentpoeng frå mars. Bakgrunnstala viser at under halvparten av Venstres veljarar frå i fjor haust ville stemt på partiet i dag, og partiet hentar knapt nye veljarar.

Å overbevisa sine eigne, var bare ein start.