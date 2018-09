Russland, som er den syriske diktatoren Bashar al-Assads nære allierte, har i flere måneder planlagt et siste og avgjørende angrep mot den syriske provinsen Idlib, som ligger i grenseområdene mot Tyrkia, nord i landet. Dette militære angrepet er ment å gjøre slutt på den siste bastionen til opprørerne og dermed avslutte den sju år lange borgerkrigen i Syria.

En seier i Idlib, og det er ingen som tror at et angrep vil resultere i noe annet enn at opprørerne blir knust, vil føre til at Assad står igjen som seierherre. Det vil riktig nok være en rekke mindre områder i landet som er mer eller mindre kontrollert av ulike opprørsgrupper, men disse er små og dårlig organisert. For alle praktiske formål er det Idlib som nå står mellom Assad og seieren.

Problemet er selvsagt at Idlib ikke bare er befolket av bevæpnede opprørere. Mer enn tre millioner mennesker, blant dem en million barn, er presset sammen der. En fullskala militæroperasjon truer livene deres. Mer enn 400.000 sivile liv er tapt i Syria siden 2011, ifølge offisiell statistikk. Det reelle tallet er garantert høyere.

USA har gjennom sin FN-ambassadør advart Russland og det syriske regimet mot å skape en ny humanitær katastrofe, og Tyrkia har avholdt møter med Russland for å forsøke å få garantier for en såkalt humanitær korridor i Idlib, altså en sone hvor sivile kan oppholde seg uten frykt for å bli fanget i kryssilden. Det er stor og berettiget frykt for at den avtalen som ble inngått mellom Tyrkia og Russland om en midlertidig utsettelse av offensiven vil bli overholdt. Den er jo ikke en avtale mellom partene i konflikten, bare et uttrykk for en intensjon.

Tyrkia, som allerede er oversvømt av 3,5 millioner flyktninger fra Syria, frykter selvsagt å måtte ta imot enda flere. FNs sikkerhetsråd, som møttes fredag, har også advart. Men i mellomtiden har Russland samlet en gruppe på 26 krigsskip i farvannet utenfor kysten av Syria. Bombeflyene er klare til å ta av.

Det er anslått at Idlib, som er den siste av fire soner hvor sivile på flukt kunne samles inne i Syria, også er tilfluktssted for titusener av opprørere fra ulike grupperinger. Der er de samlet mens de venter på det avgjørende slaget. Over 10.000 av disse opprørerne antas å være assosiert med den islamistiske terrorgruppa Al Qaida.

Russlands president Vladimir Putin sitter med nøkkelen, slik han har gjort siden han bestemte seg for å redde regimet til Assad i 2015, da Damaskus var på randen av kollaps. Det er trolig bare Putin som kan hindre Assads styrker fra å begå nye, groteske overgrep mot sivile. Det internasjonale samfunnet må presse ham til å gjøre nettopp det.