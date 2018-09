– Systemet som skal ivareta pasientenes rettigheter fungerer ikke, konkluderte Marius Storvik i sin doktorgradsavhandling om tvangsbruk i norsk psykiatri i 2017.

- I norsk psykiatri brytes menneskerettighetene systematisk. Men pasienten vet det ikke, sykehuset vet det ikke og kontrollkommisjonen vet det ikke, slo han fast.

Helsepersonell løser en situasjon så godt de kan, mener Storvik, men rutinene de jobber under, strider mot lovverket.

Skyhøyt utgangspunkt

Senest i 2015 lå SUS langt over andre norske sykehus når det gjaldt beltebruk ved psykiatrisk avdeling. Beltebruk, hvor pasienten spennes fast, er et lovlig tvangsmiddel, som bare kan brukes når det er helt nødvendig for å beskytte pasienten fra å skade seg selv eller andre.

I det ekstreme året 2013, ble det fattet vedtak om beltelegging av pasienter ved SUS hele 1800 ganger. Alt året etterpå var det kraftig redusert, i 2017 var det nede i 157 tilfeller, og i år tilsier prognosen 144.

Det er et helt nødvendig arbeid sykehuset har gjort. Men at det er mulig å gjøre så store endringer over relativt få år, viser også at her handler mye om holdninger, rutiner og kompetanse.

De har fått det til ved å drive systematisk opplæring av ansatte, blant annet i såkalt terapeutisk mestring av aggresjon, som blant annet innebærer å søke å roe ned pasienten ved å kommunisere. De driver også tilpasset miljøterapi - ulike pasienter trenger ulik terapi, og kartlegger voldsrisiko når pasienten kommer til mottaket. De har i tillegg fått ned overbelegget - som jo ender med korridorpasienter, og har nå et belegg på cirka 79 prosent. At man har nok personell og erfarent personell er også vesentlig, og rekrutteringen er nå bedre.

Minstekrav

Det er likevel så man ikke vet helt hvilken fot man skal stå på. Selvsagt er det en god nyhet at tvangsbruken går ned. Men når man ser på hvor selvsagte tiltakene også er, sitter man igjen med spørsmålet om hvorfor dette ikke er gjort forlengst. Beltebruken skulle aldri ha nådd slike tall som i de verste årene ved SUS.

At ikke trykket har vært høyt nok på holdninger, ressurser, rutiner og kompetanse når det kommer til en så alvorlig inngripen i et menneskes liv, er altfor tydelig og altfor trist.

At sykehuset holder dette trykket høyt hvert eneste år framover, er det minste vi kan kreve.