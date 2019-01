Idrettsfest i Stavanger med klare favoritter

100-årsjubileet til Rogaland Idrettskrets er foranledningen til at arrangementet er flyttet fra innlandet til DNB Arena i Stavanger dette året. Det er også tatt i betraktning at evnen til å gjennomføre slike tilstelninger er beviselig høy her i regionen.

Idrettskretsen selv betoner at den er til for massene. Derfor er det også lagt opp til breddearrangementer tidligere på dagen. Samtidig er det ikke tvil om at Norge er et land med hundretusenvis av veldig engasjerte tilskuere. Seertallene fra rettighetshavere som NRK og TV2 viser at få ting samler nasjonen så mye som når skiløpere, fotball- og håndballstjerner er i aksjon.

Målt mot folketallet er det heller ingen nasjoner som gjør det så bra som Norge. 39 medaljer, hvorav 14 gull, i fjorårets vinter-OL i Pyeongchang sier det meste om dette. I et år der Petter Northug la opp og håndballkvinnene ikke tok medalje i noe mesterskap, står likevel priskandidatene i kø.

En rekke av gullvinnerne fra OL er ikke nominert engang. Det samme gjelder vår egen Alexander Kristoff, som vant den prestisjefylte avslutningsetappen i Paris under Frankrike rundt på sykkel. I nesten ethvert annet land ville han ha vært i favorittsjiktet til å bli årets utøver.

Det er alltid noen som forsøker å være gledesdrepere ved å fortelle hvor små nasjonalidretter som langrenn og kvinnehåndball er. Dette er selvsagt visvas. Disse idrettene har enorm bredde i toppen, som gjør det ekstremt vanskelig å hevde seg på nasjonalt nivå. Og hvorfor skal ikke vi andre ha lov å juble med når vi får det til i nettopp disse idrettene? Vi kan heller ikke pålegge toppene i for eksempel langrenn å trene mindre for at de ikke skal vinne noe. Sannsynligvis vil sutrepavene også bli sure av dette.

På denne bakgrunn påhviler det også stjernene våre å stille opp på de arrangementene som betyr noe. Det betyr at vi venter at alle som kan møter opp i Stavanger lørdag kveld og vi venter at de deltar i de konkurransene som betyr noe. At utøverne selv nå bidrar til å redusere attraktiviteten til Tour de ski, som pågår i disse dager, ved å trekke seg eller la være å stille til start, er en hån mot idretten, mot publikum og mot de kanalene som legger sjel og penger i å lage de beste fjernsynssendingene fra den spektakulære konkurransen.

Det er vanskelig å komme forbi at barrierebrytere og topputøvere som skiløperne Marit Bjørgen og Maren Lundby får priser under idrettsgallaen. Det samme gjelder skøyteløperen Håvard Holmefjord Lorentzen, som sikret vårt første OL-gull på 500 meter siden 1948. Så leverer vårt eget distrikt selvsagte kandidater i friidrett. Gjert Ingebrigtsen må bli årets trener og Jakob Ingebrigtsen skal ha minst én av de andre prisene. Alt ligger til rette for en stor aften på Tjensvoll.