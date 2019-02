Tollvesenet glemmer hovedkunden

NRK har de siste ukene gått Tollvesenet etter i sømmene. Undersøkelsene har vært prisverdige, og det viser seg dessverre også at de har vært nødvendige. Den alvorligste saken som er kommet fram, er at 295 tollere i over ett år var bevæpnet med pepperspray, etter at en midlertidig tillatelse var gått ut.

Tolldirektør Øystein Børmers første reaksjon da han ble konfrontert med dette, var at tollerne skulle fortsette å bevæpne seg som om ingenting hadde skjedd. Dette trakk han, fornuftig nok, tilbake etter å ha blitt konfrontert av NRK og politidirektoratet var koplet inn.

Både selve bevæpningen og tolldirektørens første reaksjon viser igjen at vi har å gjøre med en etat som er så selvopptatt av egne framganger at de glemmer hovedkunden sin, den norske befolkning. Her, som ellers når Tollvesenet ber om rett til å ta i bruk nye metoder, viser de til sin viktige samfunnsinnsats.

Å følge de begrensninger andre samfunnsaktører må gjøre, er ikke alltid en ledetråd. NRK har nemlig også avdekket at Tollvesenet har hatt video- og lagringstilgang av 80 millioner bilpasseringer på norske veier, altså ren innenlandstrafikk. Også dette var et slags prøveprosjekt, der de en periode hadde tilgang til vegvesenets kameraer. I dette tilfellet var det Tollvesenet som "meldte seg selv" til Datatilsynet, men Lørdagsrevyen kunne lørdag opplyse at etatens jurister har advart mot begge forhold.

Tidligere har tolletaten fått utvidet adgang til bruk av blålys, riktignok med den begrensningen at de ikke kan drive biljakt, men det er enda et eksempel på at de svært gjerne vil inn på politiets områder og bare i begrenset grad driver kritisk refleksjon rundt dette.

Politiet har helt særlige fullmakter når det gjelder å bruke vold og andre tvangsmidler mot norske borgere. Det har vært en tydelig grense mot hva andre myndighetsorganer har rett til, noe som har vært forutsigbart for alle parter. Vi kan forstå at både Tollvesenet og andre etater er ivrige etter å få lov til å ta i bruk nye metoder for å kunne være i stand til å utføre de viktige oppdragene de er tildelt.

Men en del av samfunnsrollen er også å innrette seg etter tradisjonell myndighetsfordeling i samfunnet og ikke minst å ivareta alle borgeres rettsvern og private integritet. Storstilt, ulovlig videoovervåking og økt våpenbruk gjør ikke det.

Derfor er det også svært skuffende at finansministeren tar så lett på hennes egen etats regelbrudd.