Moreld kan bli bra for lokalt næringsliv

LEDER: At Hitecvision ble tvunget til å etablere regionens største industriselskap gjør det ikke mindre spennende.

Hitecvision etablerer konsernet Moreld. Atle Eide og André Ølberg er to av de som står bak. Foto: Kristian Jacobsen

Siden oppstarten i 2002 har Hitecvisions strategi vært å enten kjøpe opp eller starte selskaper, utvikle dem og selge dem etter noen år. De har med andre ord vært et tradisjonelt oppkjøpsselskap.

Men etter 2014 har selskapet ikke hatt stort hell med denne strategien. De 20 selskapene Hitecvision hadde til salgs har ikke vært attraktive nok for potensielle kjøpere. Det ble umulig å få en god nok pris for dem.

Grunnen er at investorene ikke lenger er sikre på om de vil satse i på oljesektoren. Det endte i at Hitecvision måtte snu helt rundt, og heller etablere regionens største industriselskap, Moreld. Selskapet får 3600 ansatte, og hadde en samlet omsetning på 8,8 milliarder kroner i 2019.

Tegn i tiden

Når ingen er interessert i å kjøpe Hitecvisions oljerelaterte selskaper, er det et tegn på at oljesektoren er i stor endring. Det viser også godt igjen på de store oljeselskapene, som for tiden kappes om å legge fram «grønne» strategier for framtiden. Equinor la fram sine ambisjoner for nullutslipp innen 2050 forrige uke. Det samme gjorde BP denne uken. Investorene trekker seg ut av investeringer i olje og gass og satser pengene på fornybar. Det tvinger fram endringer.

Det er også tanken bak Moreld. Olje og gass skal være viktigst, men selskapet skal også drive med andre ting. Det skal utvikles til et industriselskap med bærekraftig virksomhet på land og til havs.

Ifølge Atle Eide, partner i Hitecvision, er både offshore vind og offshore havbruk områder der selskapene i det nye konsernet har kjernekompetanse og erfaring.

«Vi tror Moreld kan bli er viktig aktør i den helt nødvendige, grønne omstillingen de neste årene,» sa Eide til Aftenbladet.

Lokale eiere

Selv om Hitecvision nærmest ble tvunget til å snu om og etablere det nye industrikonsernet, er det ikke nødvendigvis en negativ ting.

At det er lokale eiere, som kjenner både bedriftene, markedet og ikke minst kompetansen i selskapene, vil være en stor fordel i årene som kommer med omstilling. At Hitecvision er et etablert konsern i regionen, vil bety mye også for de ansattes jobbtrygghet.

Moreld kan bli bra for lokalt næringsliv og kan ta en nøkkelrolle i fortsettelsen av utviklingen av Stavanger-regionen som energihovedstad.

