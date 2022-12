Innleie er ikke svart-hvitt

AFTENBLADET MENER: Det bør være et hovedprinsipp at alle skal ha fast ansettelse. Men samtidig skal regjeringen vokte seg vel for å la prinsipper og intensjoner styre i en virkelighet som ikke er svart-hvitt.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre var tidligere i år på besøk hos Rosenberg. Der er innleie helt vanlig i perioder med stor aktivitet.

Mandag kom innstillingen fra Stortingets arbeids- og sosialkomité om å begrense bemanningsbransjen.

I dag er det lov å leie inn arbeidskraft fra et bemanningsbyrå hvis det er et midlertidig behov. Denne muligheten blir fjernet hvis forslaget blir vedtatt når det blir behandlet i Stortinget neste mandag. Og det ligger det an til at det blir, for regjeringen har støtte fra SV og Rødt.

Under Stortingets spørretime 23. november svarte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) at hensikten er å legge til rette for at arbeidstakerne i større grad skal få direkte ansettelser i stedet for å være innleid.

«Det er bedre for alle fordi det gir oss et samfunn som er mer produktivt og mer konkurransedyktig, og der det blir investert mer i de ansattes kompetanse,» sa hun.

Landbruket og helsesektoren har fått unntak i forslaget fra de nye reglene.

Fagbevegelsens syn er at bemanningsbransjen fører til usikker inntekt og utrygge arbeidsforhold. På den andre siden mener arbeidsgiverne at bemanningsbransjen gir stor mulighet til fleksibilitet i næringer preget av sesong- og prosjektarbeid.

Tidligere har reaksjonene fra næringslivet vært at det vil skape store utfordringer i forbindelse med tidsbegrensende prosjekt i blant annet oljebransjen. Ronny Øvrevik i Bravida sa til Aftenbladet i juli at det ikke hadde vært mulig for dem å bygge nye SUS uten innleie.

Nå er det IKM-sjef og styreleder i Norsk Industri Ståle Kyllingstad som roper varsku.

«Vi har mange topper. Da trenger vi periodevis mer folk enn det vi har fast ansatt. Vi trenger mer folk om sommeren, for eksempel,» sa han.

Regjeringens forslag går samtidig ut på at en bedrift ved behov kan låne personell fra selskaper i samme næring. Men ifølge Kyllingstad er det svært sjeldent at en bedrift i en bransje har mye å gjøre, mens en tilsvarende bedrift ikke har det.

For mange er innleie inngangsporten til yrkeslivet, og en hel, fast stilling er ikke et alternativ. For bedrifter med stort innslag av sesongarbeid eller tidsbestemte prosjekter, vil det ikke være mulig å hele tiden ha så mange fast ansatte som det kreves i periodene når aktiviteten er på topp.

Det er en intensjon og bør være et hovedprinsipp at alle skal ha fast ansettelse. Men samtidig skal regjeringen vokte seg vel for å la prinsipper og intensjoner styre i en virkelighet som ikke er så svart-hvitt som de ønsker at den skal være.