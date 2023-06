Når naturen forsvinner

AFTENBLADET MENER: Vipa, Jærens symbol, er i ferd med å forsvinne. Dette er en skremmende illustrasjon på tapet av naturmangfold.

Vipereir på Tjelta i 2013

Jærens «nasjonalfugl», vipa, er kritisk truet. Dette er det siste stadiet før utryddelse av fuglen som mer enn noen annen art er selve vårtegnet på våre kanter av landet.

Gårdbruker Magne Helleland på Tjelta forteller at han kunne ha opp til 20 vipereir i åkeren sin. Nå er det ingen.

Vipa i Norge er sterkt knyttet til landbruket. Det er derfor den har blitt en karakterfugl på Jæren, som er landets mest intensive landbruksområde. Så det er altså ikke landbruk i seg selv som truer vipa. Det er nok heller måten landbruket drives på.

Og det er heller ikke bare landbruket som skal ha ansvaret for situasjonen. Økningen i antall rovdyr er en annen bidragsyter. Kråkefugler tar egg, reven og grevlingen tar både egg og unger. Når bestandene av predatorer øker, er det færre vipeegg som blir til nye generasjoner.

Landbruket og naturforvaltningen må jobbe på lag for å forsøke å gjenskape områder der vipa kan hekke og få fram levedyktige unger. Uten en slik innsats risikerer vi at vipas karakteristiske låt og fengslende flukt bare blir et minne.

Tap av naturmangfold er en like stor global trussel som klimaendringene. Over 600 millioner fugler i Europa dør på grunn av endringer i livsvilkårene, endringer som er skapt av oss mennesker. Trekkfugler drepes i hopetall på grunn av kollisjoner med kraftlinjer, vindturbiner og andre menneskeskapte hindringer. Våtmarker og andre leveområder dreneres og bygges ned. I Sør-Europa er det fortsatt utbredt jakt på småfugl.

I Norge er det i dag påvist omtrent 44.000 arter. Det totale antallet ligger trolig rundt 60.000. Norsk rødliste for arter fra 2015 viser at vi har 2355 truede arter i Norge. Av artene som er truet i Norge, er 87 prosent truet på grunn av ulike typer arealendringer. Avskoging, drenering, gjengroing, oppdyrking, nedbygging og oppdemming er noen eksempler på hvordan vi endrer artenes leveområder gjennom vår bruk av arealene.

Et mer intensivt og ensidig jordbruk er en hovedforklaring på den dramatiske nedgangen i antall insekter. Skremmende tall fra land som Tyskland og Storbritannia illustrerer dette. Det er altså nødvendig med en omlegging av landbruket for å få mer varierte åkerlandskap, flere blomster, mer fuktig mark.

Skulle bestanden av insekter som kan bestøve planter kollapse, vil den globale evnen til å produsere mat bli kraftig rammet. Derfor er det i menneskehetens egeninteresse å sørge for at dette ikke skjer. I Norge må vi begynne med oss selv.

Ville dyr utgjør nå bare 5 prosent av den samlede massen av pattedyr på jorda. Resten, 95 prosent, er enten husdyr eller mennesker. Den skjevheten er ikke bærekraftig.