Strømgjerde mot reformer

AFTENBLADET MENER: Sterkere vern for norske arbeidstakere er et felt regjeringen Støre forsøker å levere på. Strømprisene overskygger imidlertid alt.

Statsrådene Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran jobber aktivt for å verne norske lønns- og arbeidsforhold.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Regjeringen sliter med å komme på offensiven, og har ikke maktet å utnytte mulighetene som ofte følger den første tiden etter en valgseier. Men på ett område kjører Ap-Sp-regjeringen ufortrødent videre, nemlig kampen mot billig arbeidskraft som kan sette norske lønninger og norsk velferd under et uønsket sterkt press.

Sist ut nå er fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap) som før påske vil presentere et lovforslag for Stortinget som skal sikre at ansatte på skip som seiler langs norskekysten skal ha norske lønnsbetingelser. Sjøfartsdirektoratet skal få jobben med å følge opp en eventuell lovendring.

Fire av fem skip kan i dag ha utenlandsk besetning med lavere lønnsbetingelser enn det nordmenn er vant til. Norske skip med norsk besetning og norsk lønnsnivå har små muligheter for å konkurrere om oppdragene.

Ap, SV og Sp fremmet i 2019 et forslag som skulle bekjempe sosial dumping i kystfrakten. Rederne har vært motstandere, og mener det vil være feil å pålegge utenlandske rederier norske lønnsbetingelser. I tillegg til rederne antar vi at det også vil være sterk motstand mot lovreguleringen blant befraktere og mottakere av ulike forsendelser som må skje med skip i Norge. Lave lønninger om bord gir lavere fraktkostnader, og det er det mange som ser seg tjent med, selv om det kan skape sosial dumping og umuliggjøre rekrutteringen av norsk arbeidskraft.

Problemstillingen ligner den arbeidsminister Hadja Tajik møter i sitt arbeid for å skape bedre vern om lønns- og arbeidsforhold på land. Fra før kjenner vi også problemstillingen innen transportsektoren på land, der lastebiler og busser med underbetalte, utenlandske sjåfører i perioder har fri tilgang til det norske markedet.

Kampen om den politiske oppmerksomheten rundt hvilke utfordringer som er de største og viktigste for regjeringen Støre er ikke over. Foreløpig er det strømkrisen og en mulig løsning på den som leder.

Denne uken begynte med at NVE ba oss være forberedt på at strømprisene kan komme til å holde seg høye gjennom hele dette året. Statsminister Jonas Gahr Støre lover at de skal «stille opp for folk». Han tar fram lommeboka igjen. Det er for lett, regjeringen må kunne komme med klarere og mer langsiktige løsninger enn det, både for private husholdninger og for næringsliv.

Skal regjeringen lykkes i å nå gjennom til velgerne på andre store saksområder, må den akutte strømkrisen først ryddes av veien.