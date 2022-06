Oljebransjens ansvar

AFTENBLADET MENER: Oljebransjen kan være mer ydmyke når enkeltmennesker rammes av konsekvensene av oljeeventyret.

Hans Marwoll har mest sannsynlig fått kreft etter å ha blitt eksponert for benzen under arbeid offshore.

I helgen fortalte Aftenbladet historien til Hans Marwoll, som kommer til å dø av beinmargskreften livet som mekaniker i Equinor trolig har gitt ham.

Marwoll har, som mange andre oljearbeidere, gjennom jobben som mekaniker offshore vært utsatt for benzen. En fargeløs væske av hydrogen og karbon, som lett går over i gassform, og som norske myndigheter i 2021 fastslo at er langt farligere enn en tidligere trodde.

Flere studier har vist at benzen gir økt risiko for kreft.

Kreftregisteret holder nå på med et stort forskningsprosjekt for å kartlegge denne sammenhengen, og 70.000 offshorearbeidere har blitt invitert til å svare på en spørreundersøkelse.

Målinger har vist at på Hans Marwolls arbeidsplass, Sleipner-plattformen, var det lekkasjer som ga benzenmengder langt over hva som var godt for ham.

Haukeland universitetssykehus har konkludert med at det etter deres vurderinger sannsynligvis er en sammenheng mellom Marwolls sykdom og tidligere benzeneksponering. Det samme har Nav, og de mener derfor sykdommen er yrkesrelatert.

Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige fortalte ledelsen i Equinor om Marwolls historie i desember i fjor, men sier at selskapet ikke har kommet med noen reaksjon på dette i etterkant. Han mener også at Equinor ikke har tatt benzen-eksponering på alvor.

Equinor sa at informasjonen de fikk i desember gjorde inntrykk, men at den ikke utløste en oppfølging fra selskapet siden informasjonen kom fra en tillitsvalgt og ikke Marwoll selv. Men Marwoll føler seg glemt.

«Jeg føler at jeg etter 40 år i bransjen ble avspist med en blomsterbukett og døden til følge da jeg sluttet,» sa Marwoll.

Det hender lett i denne og liknende saker at oljeindustrien, de med stor makt og mye penger, fort går i forsvarsposisjon, heller enn å anerkjenne enkeltmenneskenes skjebner.

Vi har blant annet sett dette i dykkersakene, der både oljeselskaper og norske myndigheter over flere tiår kjempet mot erstatningskrav og nølte med å anerkjenne at det var jobben som påførte nordsjødykkerne skader og sykdommer. Og vi har sett det i andre saker, der oljearbeidere fra forskjellige selskaper har blitt syke etter eksponering fra kjemikalier.

Når kunnskapen om følgene av følgene av å jobbe offshore nå blir bedre, er det viktig at oljeselskapene anerkjenner at det er hos dem ansvaret ligger. Og at enkeltmenneskene føler seg sett.