Et viktig oppdrag til idretten – og til kulturministeren

AFTENBLADET MENER: Pandemien har laget mange sår i samfunnet. Idretten har fått et dypt kjøttsår.

Nyutnevnt kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) må få folket tilbake til idretten.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Denne uken kom det fram tall som viser at 177.825 medlemmer forsvant fra Norges idrettsforbund i 2020. Dette kan ha direkte betydning for folkehelsen, men det har også betydning for økonomien rundt om i idrettslagene, for ansatte og for lokalsamfunn.

Det er selvsagt ikke fristende å betale medlemskontingent når det er treningsforbud, eller dersom det i månedsvis må gjennomføres liksom-øvelser på grunn av kontaktforbud. Det kan også ha begrenset interesse for mange å være med på et lag som ikke kan reise til stevner, spille kamper eller treffe utøvere fra andre klubber og landsdeler.

Hvor mange arbeidtakere som har vært helt eller delvis permittert eller sagt opp fra stillingene sine, er uklart, men idretten er uansett en betydelig arbeidsgiver, så også dette feltet er berørt.

Kompensasjonstiltakene fra regjeringen har rettet opp i en del av økonomien i dette. Med liten aktivitet følger det dessuten lavere utgifter, så den økonomiske biten er ikke nødvendigvis det som har rammet hardest. Samtidig er ikke de fleste klubbene i Norge opptatt av å bygge pengebinger. De skal bygge sunne vaner inn i livene til folk. De skal gjøre fysisk aktivitet til en del av hverdagen for barn og unge og de skal være samlingspunkt i lokalmiljøene.

For mange er denne bærebjelken blitt borte. Erfaring viser at frafallet fra idretten er på det høyeste blant ungdom noe oppe i tenårene. Mange av disse har nå gått nærmere to år uten særlig aktivitet. Hvordan disse skal lokkes tilbake blir en stor utfordring, ikke bare for idrettenes egne lag og organer, men også for politikerne. Den nyutnevnte kulturministeren Anette Trettebergstuen (Ap) har opplagt en stor sak å kaste seg over her.

Les også Pandemien har kostet idretten dyrt

Les også Trettebergstuen med klare løfter: – Musikk i ørene våre

Hun har heldigvis en ende å begynne i, for tidligere i høst la Trettebergstuens forgjenger Abid Raja (V) fram plan og penger for en mer inkluderende idrett. Den legger opp til både å bevare, men også styrke idretten som arena for inkludering og mot utenforskap.

Allerede sist helg var statsråden på det ekstra idrettstinget og snakket fram både dialogen og pengebruken fra myndighetenes side. denne uken fikk hun også idrettens søknad om 795 millioner kroner i tippemidler for neste år. Pandemien holdes fram som hovedårsak til at det legges inn seks prosent økning fra i år.

Dette vil være viktige investeringer, men det er samtidig like viktig å følge tett med på all den positive aktiviteten som skjer utenfor den organiserte idretten.