Unødvendig, Strand!

AFTENBLADET MENER: Strand kommune gjør som Bø i Vesterålen, de kutter i formuesskatten. Det eneste som er sikkert, er at de taper skatteinntekter.

«Vi prøver å gjøre oss lekre for alle, enten de kommer fra Nord-Jæren, Oslo eller Finnmark,» sier ordfører i Strand, Irene Heng Lauvsnes (H). Foto: Pål Christensen

Leder

For omtrent et år siden vedtok Bø i Vesterålen å senke formuesskatten i kommunen. Makssats er på 0,85 prosent, 15 prosent er til staten, 0,7 til kommunen. Fram til i fjor lå alle kommuner på maks. Så vedtok Bø å kutte i kommunens del, fra 0,7 til 0,2 prosent. De ville, ifølge Høyre-ordfører Sture Pedersen, prøve å gjøre noe med fraflyttingen fra kommunen. De håpet å få rikfolk med formuer til å flytte dit, for så å skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser i kommunen. Så endret regjeringen reglene, for å gjøre det helt klart at ikke andre kommuner skulle måtte være med å dekke Bøs selvpåførte inntektstap. Nå har de nettopp kommet Bø i møte, og gått med på å dekke det tapet det visstnok ikke var så klart kommunen kunne vite de ville få da de gjorde vedtaket. De har gjort det klart at dette er et unntak, det vil ikke bli gjort for andre kommuner. Bø lå an til et tap på rundt ti millioner kroner i skatteinngang, inkludert rikingene som til nå har flyttet dit. Det var før regjeringen rakte ut en hjelpende hånd. Nå blir det på fem millioner kroner i tapt skatt fra de som alt bor der.

Kommunen har fått krass kritikk for å gamble med egne innbyggeres velferd. For det eneste de kunne være sikre på da de gjorde vedtaket, var at de i utgangspunktet ville tape penger på å sette ned skattesatsen. Ordfører Sture Pedersen har argumentert med at alternativet - som han mener er ikke å gjøre noen ting for å stoppe fraflyttingen - er verre.

Det går det kanskje an å ha en viss sympati for. Verre blir det når Strand kommune går inn for det samme grepet. Denne uken vedtok kommunestyret der å sette ned sin del av formueskatten til 0,45 prosent. Og mens det er høyst usikkert hvor mange rikinger som kommer til å flytte til Strand, hvor mye kapital de har, og hvor mye som kanskje vil bli omsatt i nye arbeidsplasser, er det eneste sikre at kommunen i første omgang påfører seg selv et inntektstap ved å sette ned skattesatsen.

Strand er en pendlerkommune, en av tre reiser ut av kommunen for å jobbe. Men det er virkelig vanskelig å se at Strand skulle ha like tom verktøykasse som Bø i Vesterålen. Med Ryfast er det 20 minutters kjøretid til Stavanger, Sandnes og den internasjonale flyplassen på Sola.

Likevel gikk kommunestyret for å vedta nedsettelsen først, og så utrede om det faktisk har noe for seg etterpå. Det virker mer hodeløst enn oppfinnsomt, for også i Strand må det bli innbyggernes velferd og tjenester som er innsatsen i spillet.