Sandnes må tenke langsiktig og vurdere eiendomsskatt

For få år siden leverte Sandnes bedre resultater enn de fleste det var naturlig å sammenligne seg med. De siste årene har problemene i oljeindustrien preget også denne byen, noe som først og fremst reflekteres i lavere skatteinngang. Budsjettet, som ble lagt fram onsdag, bærer preg av dette.

Det er stramt, men med tydelig retning og tydelige prioriteringer. Rådmann Bodil Sivertsen legger opp til en tydelig og nødvendig satsing på digitalisering i alle sektorer. Budsjettet viser også en tydelig vilje til å satse på skole. Også her er digitalisering en viktig fellesnevner.

Det deles ikke ut goder i hytt og vær, men forslaget om å gi biblioteket 360 000 kroner for å utvide åpningstidene, er noe kommunen kan dra nytte av i årtier, samtidig som det vil bedre bymiljøet.

Rådmannen kjenner sine politikere, og de første reaksjonene tyder på at hun ikke legger seg voldsomt ut med noen av dem. Derfor prøver hun seg ikke på noen omkamp om eiendomsskatt, som flertallskoalisjonen er enige om at de ikke skal ha.

Derimot er hun tydelig på at det er viktig å se på utviklingen utover inneværende valgperiode. Derfor viser hun til neste periode og Nye Sandnes (sammenslåingen Sandnes/Forsand) når hun ber om at det brukes 10 millioner kroner på taksering av eiendommer i kategorien verk/bruk/næring, med tanke på en mulig eiendomsskatt fra 2020.

Dette er et forslag også motstanderne av eiendomsskatt bør gå med på. Den nye kommunen blir uansett nødt til å ta stilling til dette, fordi Forsand allerede har slik skatt. For motstanderne av slik skatt, bør det være viktig å få kartlagt betydningen den har, eller ikke har. For alle andre handler det om hvor mye innsats som må til på dette feltet for å få mer velferd.

Den diskusjonen skal sandnespolitikerne få ta i fred og ro, men konsekvensen av å la dette ligge blir fort at valgmulighetene blir færre og rammene trangere når den nye storkommunen skal vedta sitt første budsjett. For høsten 2019 er det trolig for seint for dem som vil ha eiendomsskatt i 2020. Teoretisk kan skattebyrden beholdes på forsandeiendommer i to år, men realiteten kan fort bli at den også må fjernes fra de eiendommene som i dag er skattepliktige i Forsand.

Det kan gi en trang fødsel for en kommune som er svært avhengig av å komme godt i gang.

