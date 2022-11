Oljenæringen kan ikke skjermes

AFTENBLADET MENER: Det er helt naturlig at regjeringen avvikler det siste gjenværende pandemitiltaket; oljeskattepakken.

Aker BP, som er operatør på Valhall-feltet i Nordsjøen, er det selskapet som planlegger å levere inn flest utbyggingsplaner i år.

Regjeringen har foreslått en endring av de midlertidige skattereglene for petroleumssektoren i statsbudsjettet for 2023. Det er tre måneder tidligere enn pakkens «utløpsdato».

Forslaget innebærer at friinntektssatsen reduseres med 5,3 prosentpoeng. Endringene skal gjelde for oljenæringens prosjekter som blir godkjent frem til utgangen av 2023. Det vil spare staten for 11 milliarder kroner.

Nå mener oljelobbyen at dette skaper mer usikkerhet, og at oljeprosjekter kan falle i grus dersom endringene blir vedtatt.

De midlertidige skattereglene ble innført under pandemien og da oljeprisene var svært lave. Siden de ble vedtatt, har olje- og gassprisene økt med fire-gangen og oljeselskapene har meldt om rekordhøye avkastninger.

Olje- og energidepartementet venter rekordmange planer om utbygginger på norsk sokkel i år på grunn av fordelene de midlertidige endringene gir.

Aker BP er det selskapet som planlegger å sende inn flest søknader, for 15 nye prosjekter. Ifølge Dagens Næringsliv betyr de midlertidige reglene en reduksjon i kostnadene for selskapet på nesten 15 milliarder kroner, sammenlignet med de reglene som gjaldt frem til og med 2019.

Samtidig har selskapet levert gode resultater på grunn av de høye olje- og gassprisene. Og de har vært rause med bonusutbetalingene, inkludert til toppsjefen som i fjor fikk 113 millioner kroner i bonus.

En rekke økonomer har advart om at skattepakken ville føre til investeringer i ulønnsomme prosjekter, samt at den grønne omstillingen ville ta lengre tid. For høy aktivitet i sektoren kan også være kostnadsdrivende.

Hadia Tajik (Ap), som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité, sa til Aftenbladet at «oljeskattepakken var et koronatiltak, fordi det var en ekstrem situasjon og aktiviteten måtte sikres. Alle andre koronatiltak er for lengst avviklet».

Hun mener hensynet til nøytrale skatteregler nå må trumfe oljenæringens behov for forutsigbarhet. Tajik sier at alle lønnsomme investeringer før skattepakken ble innført vil forbli lønnsomme selv etter endringene regjeringen har foreslått.

Vi er enige i at med den situasjonen oljeindustrien var i i 2020, så var det fornuftig å innføre en oljeskattepakke for å holde aktiviteten i gang. Selv om Ap, Sp og Frp, i iveren etter å komme oljeindustrien i møte den gang, sørget for at pakken ble for generøs.

Men nå når alle andre næringer og enkeltpersoner må godta både ekstra skatter, kostnader og endringer i rammevilkår, er det bare rett og rimelig at den næringen som kan tåle dette best økonomisk ikke lenger skjermes.