Russiske skremmebilder

AFTENBLADET MENER: Når mer av den russiske etterretningsvirksomheten kommer for en dag, er det ikke sikkert at det er større grunn til å være bekymret.

«Akademik Nemchinov» oppholdt seg i et britisk område litt under 50 nautiske mil fra Ekofisk-feltet.

Leder

Russiske skip brukes til godkjente oppdrag, men samtidig driver de etterretning, kunne vi lese om i Aftenbladet torsdag.

De russiske skipene med Akademik til «fornavn» opererer som forskningsskip, men eksperter mener de også fungerer som spionskip. Ni slike skip har fartet Nordsjøen og Østersjøen rundt siden juni i år, ifølge Aftenposten.

Aftenbladet viste torsdag hvordan ett av skipene seilte en annen rute enn det oppga til norske myndigheter, og et annet forsvant plutselig fra radaren i 16 timer – ikke langt fra gassrør og oljefelt.

Åse Gilje Østensen, som er førsteamanuensis ved Sjøkrigsskolen, mener det er meget sannsynlig at selskapet som eier fartøyene rapporterer til russiske myndigheter.

Dette føyer seg inn i rekken av hendelser som har avdekket at Russland driver med utstrakt etterretningstjeneste i Norge. Både dronevirksomhet og arrestasjoner av russiske spioner har ikke vært hverdagskost i norsk offentlighet.

Alt dette gjør selvfølgelig folk i Norge mer bekymret for at det skal skje noe også i Norge.

Samtidig er ikke slik etterretningsvirksomhet noe nytt.

Palle Ydstebø, oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen, sa til NRK onsdag at vi egentlig ikke har grunn til å være mer bekymret etter de siste avsløringene. Han sa at det som har kommet frem i media den siste tiden, er ting som nå har blitt gjort kjent men som har foregått og som etterretningstjenesten har visst hele tiden.

«Men kanskje begynner russerne å få litt napp når de forsøker å skremme oss med sine utspill og sine aktiviteter,» sa han.

Dette er det ikke bare Ydstebø som sier, men også andre militæreksperter.

Det er grunn til å kritisere myndighetene for i mange tiår å ha vært naive på mange områder når det gjelder tilnærmingen til Russland.

Samtidig er det ikke alt etterretningstjenestene eller norske myndigheter vil eller skal gå ut med. Krigen i Ukraina har ført til en økt bevissthet og et behov for mer åpenhet rundt etterretning. Men vi skal huske på at dette er noe alle land driver med, også i fredstid, inkludert Norge.

Det er derfor også en oppgave mediene har, å ikke skape et ekstremt skremmebilde av situasjonen her hjemme. Og det er regjeringens ansvar å være så åpne som de kan om det som faktisk skjer.