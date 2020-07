Slå ned på bedrageriet

Næringsminister Iselin Nybø og resten av regjeringen har etablert ordninger som skal hjelpe næringslivet gjennom krisen. Det er foruroligende at noen misbruker ordningene. Foto: Heiko Junge

LEDER: Som ventet har noen virksomheter falt for fristelsen til å misbruke

fellesskapets generøse støtteordninger. Det er forstemmende at enkelte ser ut til å saumfare muligheten for å skaffe seg selv fordeler uberettiget.