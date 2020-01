Dødsstøtet for Palestina

LEDER: I et åpenbart forsøk på å lede oppmerksomhet bort fra riksrettssaken avdekket president Trump en såkalt «fredsplan» for de palestinske områdene. Problemet er selvsagt at planen er diktert av Israel.

Israel har vunnet kampen om de palestinske områdene. Nå er det helt i det blå hva som vil skje med de fem millioner menneskene som skal bo i de okkuperte områdene. Noen palestinsk stat blir det uansett ikke, mener Aftenbladet.

Israel annekterer alle de hundrevis av ulovlige bosettingene på palestinsk land. Det ulovlige grensegjerdet som er bygget på palestinsk område, blir stående. Israel annekterer Jordan-dalen og vannressursene der. Resten, et lappeteppe av dårlig jordbruksland og halvørken der Israel uansett vil kontrollere og overvåke hver kvadratmeter, skal bli en «palestinsk stat».

Alle som ikke er forblindet av propaganda vil innse at dette ikke er en realistisk plan for fred mellom Israel og Palestina. Og alle med en viss innsikt i den feilslåtte fredsprosessen i Midtøsten vil måtte erkjenne at en «avtale» som bare bygger på samtaler med den ene parten, ikke vil ha noen legitimitet.

De palestinske selvstyremyndighetene har som kjent kuttet all kontakt med Det hvite hus etter at president Trump i 2017 anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad og flyttet den amerikanske ambassaden dit. Senere har Trump for øvrig også anerkjent Israels suverenitet over de okkuperte Golan-høydene.

Denne såkalte avtalen er åpenbart også ment som en håndsrekning fra Trump og hans svigersønn Jared Kushner til Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som risikerer fengsel for omfattende korrupsjon dersom han mislykkes med å bli gjenvalgt.

Palestina vil aldri bli et «land» slik vi forstår begrepet, for det finnes ikke lenger noe territorium å etablere det på

Netanyahu er avhengig av hjelp fra ytterliggående sionistiske partier, altså dem som står fremst i okkupasjonspolitikken i de palestinske områdene, for å vinne valget. Dermed er avtalen skreddersydd for å vinne tilhengere i disse ekstremistiske kretsene.

Aftenbladet måtte i fjor høst erkjenne at håpet om en reell tostatsløsning mellom Israel og Palestina nå er ute. Grunnlaget for den meklerrollen Norge spilte da de historiske Oslo-avtalene ble undertegnet i 1993 og 1995 er nå fullstendig borte, og svakhetene i de nå over 25 år gamle avtalene er blitt åpenbart for en hel verden.

Palestina vil aldri bli et «land» slik vi forstår begrepet, for det finnes ikke lenger noe territorium å etablere det på. Så hva nå? Nesten 5 millioner mennesker er innbyggere i de palestinske områdene på Vestbredden og i Gaza. Hva skal det bli til for dem? Det sier denne avtalen ingenting om. Dette er oppskriften på nye tragedier på begge sider.

«Århundrets avtale», kalte Trump det da han kunngjorde enigheten med Israel. Det er dessverre mulig at det i stedet blir århundrets dårligste, men der er til gjengjeld konkurransen svært hard.

