Når statsråden slår først

LEDER: Hadia Tajiks harde utfall mot Aftenposten har noen problematiske sider. For hvordan kan vi diskutere en sak som ikke er publisert?

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) har havnet i en opphetet krangel med Aftenposten.

Arbeiderpartiets nestleder, statsråd Hadia Tajik fra Bjørheimsbygd, er en av Norges mektigste personer. Det er derfor en selvfølge at hun må tåle et kritisk søkelys på sine økonomiske forhold.

Dette er den tidligere journalisten Tajik selvsagt klar over, og derfor sier hun også til VG at hun må tåle å bli kikket i kortene. VG bragte i helgen historien om at hun søkte om, og fikk tildelt, en skattefri pendlerbolig fra Stortinget i Oslo i perioden 2006 til 2010. Papirarbeidet rundt denne tildelingen sier Tajik selv at kan virke uryddig i dag.

Det er vi enige i, men samtidig er vi av den oppfatning at saken ikke framstår som så alvorlig at den er egnet til å svekke hennes posisjon vesentlig i dag, 16 år seinere. Hun har ikke hatt pendlerbolig de siste 12 årene, bortsett fra i en tre måneders periode i 2019.

Det som gjør saken til Tajik spesiell er at hun fredag la ut en melding på sin egen Facebook-side om at Aftenposten jobber med en sak om hennes bruk av pendlerbolig. Der påstår hun at Aftenpostens journalister har forsøkt å presse henne ved å true med å publisere en sak. Seinere har hun skjerpet kritikken ved å kalle Aftenpostens framgangsmåte for en «presseskandale».

Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen havner dermed i en kinkig situasjon. Hun kan av flere gode grunner ikke kommentere en sak som ikke er publisert. Men Tajiks publisering av sin oppfattelse av saken setter henne i en klemme.

Eilertsen, som blant annet møtte Tajik til debatt i NRK mandag morgen, forsvarer naturlig nok avisas metode, og sier at Tajiks versjon av saken ikke er hele historien. Slik er det jo ofte.

Medier sitter til enhver tid på materiale som ikke blir publisert. Presseetiske vurderinger, nyhetskriterier og andre vurderingstemaer bestemmer til syvende og sist hva som blir publisert. Dette er hverdagsliv i en hvilken som helst redaksjon. Det ville være svært uryddig av en redaktør å kommentere innholdet i materiale som ikke er publisert.

Hadia Tajik sier selv at en viktig grunn til at hun ikke har villet la seg intervjue om saken, er at den dreier seg om særlige sikkerhetstiltak som i sin tid ble satt i verk på grunn av trusselsituasjonen mot henne.

Det har vi forståelse for. Hun har dessverre vært utsatt for alvorlige trusler. Men når et maktmenneske som Hadia Tajik bruker sin egen plattform for å komme en mulig negativ historie i forkjøpet, reiser det likevel noen viktige prinsipielle spørsmål.

VG og Aftenposten eies av Schibsted. Det samme gjør Stavanger Aftenblad

