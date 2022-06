Nødhjelp til afghanere

AFTENBLADET MENER: Det er riktig av regjeringen å yte humanitær hjelp til Afghanistans folk.

Sånn ser en kvinne ut i Kabuls gater i Afghanistan, i mai, 2022.

Folk i Afghanistan står i en dypt alvorlig, humanitær krise. Over nitti prosent lever under fattigdomsgrensen, og halve landet står i fare for å sulte. Alt i fjor høst varslet sjefen for Verdens matvareprogram, David Beasley, om at landet var i en av verdens verste humanitære kriser, og at matsikkerheten hadde kollapset.

Etter at Taliban hadde tatt tilbake makten i landet i fjor, vridde Solberg-regjeringen pengene som skulle gått til langsiktig bistand, over på ren humanitær hjelp. Støre-regjeringen fulgte opp med bistandsmidler som skulle gå gjennom FN og etablerte hjelpeorganisasjoner som Røde Kors, og først og fremst rettes mot kvinneorganisasjoner. Frp kritiserte, og mente regjeringen dermed gjør det lettere for Taliban å legitimere styresettet sitt, og opprettholde diktaturet med norske penger.

Men vi støtter regjeringens valg, både denne og den forrige. De humanitære organisasjonene hjelpen skal gå gjennom, har lang erfaring i å hjelpe mennesker i nød i land med ufyselige regimer. Det er også tvilsomt hva slags norsk press Taliban faktisk ville la seg bevege av.

Taliban besøkte Norge i januar, og lovte om ikke gull og grønne skoger, så i alle fall at jenter skulle få gå på skole. Et løfte de ikke uventet har latt være å holde. Bare jenter yngre enn tolv år får gå på skole. Voksne kvinner må igjen gå i burka – det heldekkende kjoleteltet med hette, og gitter foran øynene. Kvinnelige nyhetslesere på tv har fått beskjed om å dekke seg til. Igjen. Kvinner skal bare gå ut dersom det er helt nødvendig, hva nå det måtte bety, og får ikke lenger ta sertifikat for å kjøre bil. Også resten av befolkningen får stadig innskrenket rettighetene sine.

For 2022 vil regjeringen øke hjelpen, og gi 700 millioner i humanitær bistand til landet. I tillegg til å bidra til at afghaneres livsgrunnlag ikke kollapser helt, skal den norske hjelpen bidra til grunnleggende tjenester som helse og utdanning, men bare når både jenter og gutter har tilgang til den.

Rene gutteskoler får ikke hjelp, for ikke å støtte Talibans politikk og styresett.

Å se noen som helst løsning for landet, er ikke lett, men det er ingen tvil om at det internasjonale samfunnet bør ta stort ansvar for krisen folket der står i. Det er å håpe at humanitær bistand i det minste kan bidra til å holde den oppvoksende generasjonen i landet oppe, og hindre en sultkatastrofe.