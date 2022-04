Se til Hå kommune

AFTENBLADET MENER: Hå kommune setter et viktig eksempel i behandlingen av sårbare personer som søker oppreisning fra kommunen for tapt barndom.

Adopterte Inger-Tone U. Shun sammen med sin advokat Evelyn Egeli.

Tirsdag erkjente Hå kommune erstatningsansvar overfor Inger-Tone U. Shin (57). Vedtaket om å gi henne erstatning og oppreisning var enstemmig.

Inger-Tone ble hentet i Sør-Korea og tatt til Norge i 1978 da hun var 13 år gammel av et ektepar fra Varhaug, som to ganger hadde fått nei til å adoptere fordi de var for gamle.

Sentrale myndigheter, fylkesmann og Hå kommune ble i 1978 klar over at Inger-Tone var hentet uten lov. Ekteparet fikk likevel beholde jenta. I voksen alder anmeldte Inger-Tone faren for incest. Hun ble senere tilkjent voldsoffererstatning.

Det som er spesielt i denne saken er at Hå kommune har dekket utgifter til både psykolog og advokat. Dette har vært av stor betydning for Inger-Tones muligheter for å fremme et erstatningskrav, sa hennes advokat Evelyn Egeli.

Saken har også blitt holdt utenfor domstolen.

«Dessverre er det andre kommuner som har en helt annen tilnærming for behandling av disse sakene. Det er trist at det skal være avgjørende for dem som har vært utsatt for grov omsorgssvikt, hvilken kommune som har påført vedkommende skadene», sa Egeli.

Alle saker om tapt barndom er forskjellige. Det er likevel grunn til å sammenligne prosessen med behandlingen av sårbare mennesker i andre kommuner som søker om oppreisning etter tapt barndom.

I januar skrev Ekeli et innlegg i Aftenbladet om en av hennes andre klienter, «Nora», som kjemper om oppreisning fra Stavanger kommune. Der beskrev hun en svært sårbar person som ble «tvunget gjennom rettssak etter rettssak for at kommunen skal slippe å betale erstatning».

En samlet opposisjon sa i etterkant av dette at de sammen skulle «gå i front for å sikre at samtlige som er utsatt for omsorgssvikt fra Stavanger kommune får en rettferdig og human behandling».

28. mars stemte kommunestyret i Stavanger for et forslag som blant annet sier at kommunen fortsatt vil «arbeide for at det etableres en nasjonal oppreisningsordning, som sikrer likebehandling uavhengig av hvilke kommune man vokste opp i».

Kommunedirektøren ble bedt om å ta kontakt med de andre kommunene i Rogaland for å se hvilke kommuner som vil være med på en regional oppreisningsordning.

Her bør de se til behandlingen av Inger-Tones sak i Hå kommune. Enhver kommune må tenke på at dette handler om svært sårbare personer, som ofte verken har makt, krefter eller midler til å stå i en slik prosess.

Det skal være likhet for alle i behandlingen av disse sakene, uansett hvilken postadresse man har. Alle skal ha like muligheter for å fremme et erstatningskrav.