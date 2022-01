Lytt til foreldrene

AFTENBLADET MENER: I Eigersund frykter foreldre at de mest sårbare barna vil tape når kommunen endrer ledelsen i skolene. Det bør kommunen sørge for at ikke skjer.

Foreldrene er fornøyde med Forsterket avdeling på Grøne Bråden skole i Eigersund.

I Eigersund kommune vil administrasjonen styrke ledelsen på skolene. I et høringsutkast trekkes det fram to årsaker til det - rektors arbeidsbelastning, og resultatene på nasjonale prøver.

Det foreslås at alle skolene skal få et lederteam, bestående av rektor og to inspektører. For å få dette til, for det skal gjøres med de ressursene man har, vurderes det om man skal fjerne lederne for SFO, og lederne for de to forsterkede avdelingene som i dag finnes i Eigersund.

Foreldrene til barna på disse to avdelingene reagerer sterkt på forslaget. Det er de mest sårbare barna det handler om, mange av dem med behov for en-til-en-hjelp. Foreldrene er svært godt fornøyde med tilbudet de har, hvor de blant annet enkelt kan ringe lederen ved avdelingen, og være trygge på at beskjedene når frem.

Skolesjef Leif Obrestad forsikrer om at endringene de gjør i ledelse ikke skal gjøre tilbudet dårligere. Tanken er å få en mer helhetlig ledelse på hver skole, for å følge opp kravene som ligger til drift og utvikling. Det kan være de skal ha færre ledere, men de skal ha bedre tid.

Nå skal man ikke ha jobbet lenge i noen som helst bedrift, for umiddelbart å bli skeptisk når noe skal bli mye bedre hvis bare folkene jobber på en annen måte, enten måten er mer helhetlig, eller mer effektiv.

Samtidig er det jo også slik at oppgavene i en stilling forandrer seg over tid. Store endringer i løpet av arbeidslivet er normalen de fleste steder.

Det til side, det er mange grunner til å lytte godt til hva disse foreldrene sier. De står hver dag i en enorm påkjenning. Historiene er mange om hvor hardt foreldre til barn med spesielle behov må stå på for å få på plass tilbud de har krav på. «De vet hvor skoen trykker. Når de stiller opp i Aftenbladet og sier i fra, så forteller det meg at det er alvor,» sier høyrepolitiker Iselin Grødfjeld Skogen.

Det er ikke vanskelig å tro foreldrene på at Forsterket Avdeling trenger sin leder, helt og fullt, og med hele sin oppmerksomhet rettet mot akkurat disse barnas skolehverdag. Det er derimot vanskelig å se av kommunens forslag hvordan dette er tenkt ivaretatt, dersom lederens ressurs i stedet skal inn i hele skolens lederteam. Og det er lett å forstå at foreldrene er redd for at ressurser blir tatt fra de mest sårbare og gitt til andre.

For de barna og foreldrene dette gjelder, kan det være selve helheten i dagen som ryker, hvis de skal forholde seg til en leder som også har ansvar for resten av skolen. Vi oppfordrer kommunen til å ta foreldrene på alvor helt ut, og la dem beholde den ordningen for barna sine som de er fornøyde med. For disse barna er det dessverre ingen selvfølge at det er slik.