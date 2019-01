Aftenbladet mener: Mobbingen av KrF-Ropstad er helt på jordet

Da Erna Solberg presenterte sin nye flertallsregjering under statsråd på Slottet tirsdag, hadde en gruppe demonstranter kledd seg ut for å markere sin avsky mot regjeringens standpunkt i abortsaken.

For dem som ikke kjenner historien i tv-serien og boken A Handmaid's Tale, kan det være på sin plass å minne om hva som skjer i den fiktive republikken Gilead: En sekt av kvinnehatende fanatikere voldtar systematisk unge, fruktbare kvinner for å gjøre dem gravide, og torturerer og henretter dem som opponerer.

Uten bakkekontakt

Uansett hvilken side man måtte stå på i abortspørsmålet, bør det være innlysende at dette er en så grov karikering av regjeringsplattformens syn på såkalte tvillingaborter at demonstrasjonen fullstendig mangler bakkekontakt. Tvillingaborter, som innebærer at det i dag er tillatt å fjerne et friskt tvillingfoster fordi man kun ønsker å bære fram ett barn, er omstridt med god grunn. Og det selv om man, som denne avisa, støtter helhjertet opp om prinsippet om den gravide kvinnens rett til å bestemme over egen kropp.

Utviklingen i retning av en hysterisk og polarisert offentlig samtale om viktige politiske spørsmål er bekymringsfull. Vi håper at det er et forbigående fenomen.

Abort er et område som er belagt med dypt alvorlige og kompliserte etiske spørsmål, og skal aldri behandles på en lettvint måte. Heller ikke av dem som er uenige i regjeringens linje.

Falske nyheter

Før årsskiftet spredte en rekke politikere fra Arbeiderpartiet et bilde fra ordinære budsjettsamtaler mellom de nåværende regjeringspartiene, med beskjed om at her sitter det ni menn og diskuterer abort, uten en eneste kvinne til stede. Det var en bevisst villedning, men for mange av mottakerne var det mer enn nok til at de hisset seg opp og delte den feilaktige informasjonen videre. Dette er et kroneksempel på falske nyheter, og det er en uting å bruke slike metoder uansett hvor godt formål man måtte mene å ha.

Stemmer det at en delegasjon bestående av bare menn skal forhandle om mulige endringer i abortloven? Nei, det er helt feil.

Maset om at Ropstad burde delta under Pride, den årlige markeringen av seksuelt mangfold, føyer seg inn i det samme trangsynte mønsteret. Skulle det komme så langt at det blir møteplikt i Pride-paraden, blir det enfold og ikke mangfold, altså det motsatte av den friheten til å velge selv som Pride er et strålende symbol på. Det er forstemmende at dette ikke er innlysende.

Utviklingen i retning av en hysterisk og polarisert offentlig samtale om viktige politiske spørsmål er bekymringsfull. Vi håper at det er et forbigående fenomen.