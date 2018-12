Aftenposten skrev torsdag at bensin- og dieselsalget har sunket med nesten 30 prosent på Oslo vest de siste to årene. Det er konsulentselskapet Rystad Energy som har hentet inn tallene.

Målt mot folketallet har Finnøy vært på toppen i elbiltetthet i flere år. Det er antatt at avgiftsfritaket i Finnfast-tunnelen er hovedgrunnen til dette. Men Finnøy er en liten kommune, så de 330 elbilene i kommunen ved forrige årsskifte utgjør en forsvinnende liten del av Norges totale elbilpark. Til sammenligning var det 22.927 elbiler i Oslo på samme tidspunkt.

Skal vi dømme etter bensinsalget i Oslo og nabokommunene, er det på vestkanten det kjøres mest elektrisk.

Det har sammenheng både med inntektsnivå og med lademuligheter. Når det nå kommer flere elbilmodeller, rekkevidden blir bedre og elbilene billigere, vil ladestasjoner ta over for bensinpumper over hele landet. Mens elbiler før var «nummer to-biler», kan de nå i større og større grad gjøre nytte som den eneste bilen i en husholdning. Konsulentene i Rystad Energy mener derfor at trenden fra Oslo vest vil bli allmenn i 2025. Det vil si at landet står overfor en betydelig nedgang i bensin- og dieselforbruk, og dermed en betydelig utslippsnedgang.

Vi har her å gjøre med en politisk satsing som faktisk virker. Avgiftslettelser i kombinasjon med billigere parkering og fritak for bompenger har satt fart i salget. Samtidig er det langt fram til at den virkelige utlippskjempen på veiene, tungtransporten, kan elektrifiseres. Flere elbiler løser derfor bare en liten del av Norges og verdens utslippsproblemer.

I tillegg må vi være klar over at bilene i andre land må lades opp av strøm fra kullkrattverk. Selve produksjonen av bilene er heller ikke utslippsfri og det er også knyttet en rekke problemstillinger knyttet til de oppladbare batteriene. Fredsprisvinner Denis Mukwege benyttet nobeltalen sin til å rette søkelyset mot hvordan blant annet elbilindustrien utnytter fattige i hans hjemland, DR Kongo.

Landet er rikt på naturressurser som litium og kobolt, viktige bestanddeler i oppladbare batterier. Lavtlønte arbeidere, også barnearbeidere, arbeider under livstruende forhold for å utvinne mineralene. Dette er momenter som også må tas i betraktning når det endelige elbilregnskapet skal gjøres opp.

Så langt er det likevel grunn til å være fornøyd med elektrifiseringen av den norske bilparken. På sikt vil fordelene for forbrukerne bli færre, men her bør myndighetene være forsiktige med å ta bort for mange fordeler for fort.