Demokratiet svekkes i USA

AFTENBLADET MENER: Demokratiet i USA favoriserer allerede den hvite befolkningen, men personkulten rundt ekspresident Donald Trump har nå tatt Det republikanske partiet inn i en demokratisk dødsspiral.

Opprørerne som inntok kongressbygningen i Washington 6. januar tilhører den store gruppen amerikanere som mener at Donald Trump ble fratatt valgseieren. Påstanden er fullstendig grunnløs, men nå strammes valglovene inn i flere delstater for å hindre Demokratene i å vinne neste gang. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Så lenge Wyoming, med 523.000 hovedsakelig hvite og konservative innbyggere, har like mange senatorer i Washington som for eksempel California, med sine 38.000.000 innbyggere og et stort etnisk mangfold, vil ikke sammensetningen av Kongressen reflektere folkeviljen i USA.

Dette er et faktum og en konsekvens av den maktfordelingen som lå som et premiss da den amerikanske grunnloven ble vedtatt i 1789. Unionen skulle ikke domineres av de store og folkerike delstatene.

Men det grunnlovsfedrene for 232 år siden naturlig nok ikke hadde fantasi til å forestille seg, var et samfunn der andre enn hvite menn hadde stemmerett.

Det republikanske partiet er derimot smertelig klar over problemet. Dersom fargede velgeres valgdeltakelse øker, minsker sjansen for at republikanerne kan beholde jerngrepet sitt, særlig i delstatsvalgene og valgene til Senatet.

Denne frykten for å tape kontroll forklarer at republikanerne allerede i mange tiår har jobbet systematisk og kynisk for å hindre at fargede velgere kan få avgitt stemme, eventuelt å sørge for at stemmene ikke vil kunne forandre noe. Det har de oppnådd ved å legge begrensninger på hvem som kan stemme, legge stemmelokalene langt unna bydeler med ikke-hvitt flertall og ved å flytte grensene for valgdistriktene slik at det republikanske flertallet uansett kan beholdes, såkalt «gerrymandering».

Etter valgnederlaget til Donald Trump har et stort flertall av kongressmedlemmene fra republikanerne valgt å støtte Trumps løgnaktige påstander om at han tapte på grunn av massivt valgjuks, og i flere delstater, blant annet Texas, Florida og Georgia, er det allerede tatt grep for å hindre folk fra å stemme neste gang det er presidentvalg.

Personkultusen rundt Trump hadde vært lattervekkende hvis den foregikk i et lite og betydningsløst land, men USA er ikke et hvilket som helst demokrati. Republikanerne som nå sitter i Kongressen later til å være villige til å ofre alt, inkludert ytringsfrihet, anstendighet og til og med demokratiet selv, for å tekkes den avgåtte presidenten og hans skare av tilhengere.

Den som protesterer, som representanten Liz Cheney fra nettopp Wyoming, blir fjernet. Hun ble denne uka tvunget til å gi fra seg tunge verv i partiet fordi hun har nektet å støtte de avsindige løgnene som Trump støtter seg på.

Når halvparten av de folkevalgte i Kongressen nå framstår som feige, løgnaktige hyklere, er det all grunn til å være bekymret for hvilken vei USA kommer til å gå i årene som kommer.

Det grunnlovsfedrene for 232 år siden ikke hadde fantasi til å forestille seg, var et samfunn der andre enn hvite menn hadde stemmerett