En avtale med mulig bismak

AFTENBLADET MENER: Statsminister Boris Johnson jublet over avtalen Storbritannia klarte å bli enige med EU om rett før landet forlater EU for godt. Men det er ikke sikkert det er grunn til å juble.

Statsminister Boris Johnson er svært fornøyd med avtalen mellom Stoorbritannia og EU. Foto: Paul Grover / daily telegraph pool

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På selveste julaften annonserte Johnson og EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, at de hadde kommet til enighet om en avtale mellom Storbritannia og EU, bare en uke før overgangsperioden skulle ta slutt.

Det er en avtale begge parter var fornøyde med, og som trolig vil bli akseptert både i det britiske parlamentet og i de andre EU-landene. Johnson jublet og sa han nå endelig hadde fått den avtalen han hadde ønsket seg.

Men akkurat det er det mange som mener ikke stemmer helt. For innholdet i avtalen er ganske langt fra det Johnson tidligere har lovet det britiske folk. Og den vil få store følger for både bedrifter og privatpersoner.

Køer og kaos

På kort sikt vil avtalen trolig føre til enda lengre køer og kaos på grensene fordi næringslivet ikke har fått nok tid til å forberede seg på hva som kommer til å skje og hvilke regler som vil gjelde når Storbritannia ikke lenger er del av det indre marked.

På lengre sikt er det knyttet mer bekymring til det avtalen ikke omfatter. For handelsbestemmelsene dreier seg nesten utelukkende om varer. Og nesten ingenting om tjenester, som utgjør 80 prosent av den britiske økonomien og er den sterkest voksende sektoren for eksport fra landet.

Det er også svært lite i avtalen som handler om sikkerhetssamarbeid.

Men det briter flest vil merke er at de mister retten til å bevege seg fritt i Europa. Dette er en konsekvens av at de selv ønsker å hindre at EU-borgere kan komme fritt inn i Storbritannia. Britene kan bare oppholde seg 90 dager i strekk i EU uten visum, og de blir nødt til å kjøpe sin egen helseforsikring for å få helsehjelp i EU.

Storbritannia vil også være ute av mange forskningssamarbeid og studentutvekslingsprogrammet Erasmus.

Hard brexit

De fleste analyser viser at selv med en avtale, vil det komme til å få store konsekvenser for økonomien i landet. Regjeringens egen utredning viste nylig at bruttonasjonalprodukt vil svekkes med rundt 4 prosent sammenlignet med det den hadde blitt om landet hadde fortsatt å være medlem av EU.

Denne avtalen er så nært en hard brexit, eller ingen avtale, som den kan komme, skriver The Economist.

Den skotske førsteministeren Nicola Sturgeon uttalte at brexit nå skjer uten Skottlands samtykke. Labour-leder Keir Starmer sa også at den eneste grunnen til at hans partis parlamentsmedlemmer ville stemme for avtalen, er at alternativet er ingen avtale.

Han advarte samtidig Johnson og det konservative partiet at det er de som nå står ansvarlig for følgene av brexit.

Det er ikke sikkert det er like stor grunn til å juble som Johnson mener selv.