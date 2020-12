Årets mest fabelaktige nyhet skjedde søndag kl. 12.00

AFTENBLADET MENER: De første dosene med koronavaksine er stukket inn i norske kropper. Det er en fabelaktig nyhet, men det er et godt stykke igjen før vi kan frigjøre oss fra pandemiens byrder.

Koronavaksineringen er i gang i Norge. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Publisert:

Vi kan altså ikke rømme hjemmekontorene, fylle teatersalene, ishockeytribunene eller kjøpesentrene. Det er en stund til vi kan begynne å ta hverandre i hendene, klemme hverandre eller gå arm i arm. Kanskje blir det 17. maitog i år, men også det er det for tidlig å si noe om.

Det er likevel en imponerende forsyningsoperasjon som ligger bak utrullingen av vaksiner i Norge og en rekke andre land i disse dager. Fortsetter det like knirkefritt som det har begynt, er det lov å håpe på full vaksinedekning tidligere enn det ekspertene har estimert. For nå går det fort.

Selvsagt har det vært debatt om rekkefølgen på hvem som skal stå først i køen også her i Norge, men den har ikke utartet og folk har slått seg til ro med de prioriteringene som er gjort og det rapporteres ikke om folk som prøver å snike i køen, slik vi blant annet hører fra Storbritannia. La oss også håpe at folk ikke blir altfor forsiktige, i den forstand at de ikke tar vaksinen fordi de frykter å ta dosen fra en mer trengende. Folk må sette vaksinen når det blir deres tur, og ikke vente!

I mellomtiden dør folk og mange blir veldig syke. Selv om de fleste smittede heldigvis unngår alvorlige symptomer, må vi ikke glemme det dype alvoret som ligger bak oss det siste året. Derfor må vi heller ikke senke skuldrene for mye nå. Nøkkelord som håndhygiene, avstand, karantene og isolasjon må ligge langt framme i pannebrasken helt til alle har fått de nødvendige to dosene med vaksine og vi dessuten vet hvor lenge den virker.

Gjennomorganiserte samfunn som vårt eget har en bemerkelsesmessig evne til å komme tilbake til normalen etter store hendelser og andre påkjenninger. Det meste blir faktisk som det var før. Nå har vi derimot vært så lenge «ute av det» at det er grunn til å tro at noen ting er forandret for alltid. Mange har også mye de skal ta igjen. Det gjelder ikke minst unge mennesker som er frarøvet mange av livets milepæler.

Forhåpentlig er det mulig å hente inn igjen deler av året de har mistet. Da den første norske dosen ble satt søndag kl. 12.00, ble iallfall håpet tent for et 2021 med russetid, studentliv, vikingkamper, fadderuker og annet uteliv.