Fra Tau til Mars

AFTENBLADET MENER: Utforskningen av andre planeter er ikke bare en triumf for menneskeheten, men en mulighet for det avanserte teknologimiljøet i Rogaland.

Det første bildet tatt fra «Perseverance» etter landingen på Mars torsdag kveld. Foto: NASA TV / X00557

En antenne produsert på Tau befinner seg nå 219 millioner kilometer fra Comrods produksjonslokaler. I går kveld, norsk tid, ble kjøretøyet «Perseverance» plassert på overflaten av Mars, hvor det i minst to år skal forsøke å finne svaret på det kanskje aller største spørsmålet noensinne: Er vi alene i universet?

Dersom det viser seg å ha vært liv på Mars, vil det fjerne det meste av tvil om det de fleste astrobiologer allerede er sikre på: Universet inneholder billioner av planeter, og milliarder av disse er av en slik type at det kan oppstå liv der.

I dag er Mars en tørr og livløs planet, men en gang for veldig lenge siden fantes det store hav og innsjøer. Den gangen var atmosfæren tettere, og liv kan ha oppstått i vannet. Flytende vann er en av de absolutte betingelsene for liv slik vitenskapen definerer det.

Mange har spurt seg om det virkelig er en fornuftig bruk av penger å sende teknologi hundrevis av millioner kilometer av gårde, når det finnes så mange uløste problemer her på jorda. «Perseverance» har en prislapp på 2,7 milliarder dollar, og de fleste vil være enige om at det er en dyr bil.

Men dette argumentet må veies opp mot flere faktorer. Den ene er at utforskning av verdensrommet er et forsøk på å bruke vår intelligens til å besvare de aller største spørsmålene: Hvordan oppsto Universet? Vi vet nå at Jorda befinner seg i utkanten av en helt ordinær galakse blant milliarder av andre galakser. Dette vitebegjæret har også ført til teknologiske gjennombrudd av stor praktisk betydning, fra borrelåsen til teflonbelegg, fra GPS-systemet til mer effektive batterier.

At en antenne produsert i Strand kommune og kjøpt av romfartsorganisasjonen NASA nå befinner seg på en annen planet, er egentlig nesten ikke til å forstå. For bare 100 år siden ville noe slikt blitt avfeid som absurd, men nå er det virkelighet. Mulighetene for norsk næringsliv, med den unike kompetansen vi besitter innen avansert teknologi, er store. Den norske bakkeradaren «Rimfax» er utviklet av Forsvarets forskningsinstitutt og er nå del av «Perseverance».

Romfarten og industrien knyttet til denne er en av de største triumfene til vår art. Mennesket er så vidt vi vet den eneste arten på jorda som er i stand til å reflektere over sin egen eksistens, og denne nysgjerrigheten har også gjort livene våre rikere, sunnere og mer langvarige.

Forskerne som arbeider med planene om en bemannet ferd til Mars tror at det første mennesket som vil sette sine bein på den røde planeten allerede er født. Det er en svært oppløftende tanke.

